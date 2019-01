Český Krumlov, Nymburk - Pohled na badmintonové dění v úvodu nové sezony.

Hned v úvodu sezony o sobě dalo vědět duo nadějí z Křemže. Věkem ještě žákyně Zuzana Matoušková prošla na krajském turnaji juniorů až do finále dvouhry a Petr Beran (na snímku při společně hraném mixu) prokázal kvalitu při reprezentačním soustředění. | Foto: Deník / Karel Vosika

V našem okresním městě byla na programu první soutěž právě startující sezony 2014/2015. Nymburk hostil juniorské reprezentanty a náš okres zde měl trojnásobné zastoupení.

Junioři v Krumlově

Premiéru obstaral krajský turnaj jednotlivců Grand Prix C pro kategorii starších juniorů do 19 let, který od letošní sezony je také otevřen i pro hráče z jiných krajů. A tak se stalo, že kromě Budějovických, hráčů Sokola Křemže a zástupců pořádajícího domácího klubu SKB zde startoval ještě hráč z Mostu a hráčka z Kladna. Samotná nižší účast byla pravděpodobně ovlivněna nezvykle brzkým termínem konání turnaje, ale vypadá to, že to asi nebude lepší ani v průběhu sezony.

Zejména v párových disciplinách obstáli domácí hráči, kteří ve všech zvítězili. Z prvenství se tak radovali sourozenci Jakešovi ve smíšené čtyřhře, když ve finále porazili mírně favorizovanou mostecko-kladenskou dvojici Král a Nováčková (21:8, 21:16).

Krumlovský dívčí pár Tereza Markovcová a Daniela Jakešová ovládl čtyřhru, když porazil další domácí dvojici Nela Kavalírová a Andrea Stropková (21:10, 21:10).

Ve dvouhře juniorek se prosadila nejvýše křemežská Zuzana Matoušková, která v boji o postup do finále porazila domácí Markovcovou ve třech setech (17:21, 21:18, 18:21). Ve finále s kladenskou Novákovou jí však zlato uniklo po prohře 8:21 a 19:21.

Do finále dvouhry juniorů postoupil domácí Nicola Siviglia přes staršího Hadáčka z budějovického Sokola (21:12, 21:19). V boji o zlato však podlehl favorizovanému Královi z Mostu 4:21 a 15:21.

Konečné pořadí – dvouhra junioři: 1. Král (Most), 2. Siviglia, 3. Jakeš (oba SKB ČK), 4. Hadáček (Sokol ČB), 5. Novotný, Sládek (oba SKB ČK), dvouhra juniorky: 1. Nováková (Kladno), 2. Matoušková (Křemže), 3. Markovcová, 4. Stropková (obě SKB ČK), čtyřhra junioři: 1. Lapáček / Hadáček (Sokol ČB), 2. Jakeš / Siviglia, 3. Sládek / Novotný (vše SKB ČK), čtyřhra juniorky: 1. Markovcová / Jakešová, 2. Kavalírová / Stropková (všechny SKB ČK), smíšená čtyřhra: 1. D. a M. Jakešovi, 2. Král / Nováčková, 3. Siviglia / Markovcová a Sládek / Stropková, 5. Novotný / Matoušková.

Trio v reprezentaci

Okresní trojlístek ve složení Petr Beran ze Sokola Křemže, Sabina Milová a Nicola Siviglia (oba SKB Český Krumlov) se na sklonku letních prázdnin zúčastnil juniorského reprezentačního soustředění v Nymburku.

Výběrové soustředění prověřilo všechny pozvané hráče a hráčky jak po fyzické tak i herní stránce. Závěrečné hodnocení trenérů pak zařadilo Berana do skupiny B, obě krumlovské naděje do skupiny C širších výběrů národní reprezentace.

Krumlovští hráči Sabina Milová a Nicola Siviglia nám k nymburské reprezentační zkušenosti řekli:

„Soustředění jsme zahájili ve středu odpoledne, kdy nás do Nymburku dovezl náš trenér Radek Votava. Většinou jsme byli rozděleni na dvě tréninkové skupiny, a to na holky a kluky. Jedna skupina trénovala v hale, kde jsme ráno začínali společnou rozcvičkou už v půl sedmé. Někdy jsme pak rovnou měli hodinový trénink venku, nebo jen půl hodiny rozcvičky. Po snídani jsme se opět rozdělili na dvě skupiny. Vždy po večeři jsme měli krátké povídání, kdy nám trenéři říkali něco k naší hře, bavili jsme se o následující sezoně, o turnajích a jak to vše bude. Potom jsme měli možnost regenerace v sauně a vířivce. Dobré bylo, že jsme mohli hrát párovky tak, jak jsme domluvení na tuto sezonu. Tréninky nás bavily, bylo to zase něco jiného než doma v Krumlově. Celkově to byla dobrá zkušenost. Budeme rádi, když reprezentační trenéry zaujmou naše výsledky i přístup a obdržíme v budoucnu další pozvánku na soustředění."

Jiří Frendl