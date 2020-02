Mladí badmintonisté z Českokrumlovska mají za sebou další turnaje v Praze a Českých Budějovicích. A nevedli si špatně.

Eliška Mikešová společně s Filipem Titěrou z pražského Proseku skončili třetí v mixech. | Foto: Archiv SKB Č. Krumlov

Na celostátním turnaji jednotlivců v kategorii do 13 let v Praze se dařilo zejména Elišce Mikešové (SKB ČK), která po půlročním zdravotním tréninkovém výpadku opět nastoupila do nové sezony. Ve dvouhře uhrála páté místo, když ji zastavila Nýdrlová z pražského Proseku 18:21, 21:16, 12:21.