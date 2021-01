Čerstvá stříbrná medailistka z mistrovství republiky v kategorii žen do 23 let do Belgie jede s jasným cílem potvrdit nominaci na nadcházející světový šampionát, jenž se uskuteční poslední lednový víkend v Ostende.

Cestujete na Světový pohár v Overijse ladit formu na MS v Belgii, nebo ještě musíte o nominaci zabojovat?

Startovat budeme všechny tři medailistky z mistrovství republiky U23, tedy vítězná Tereza Vaníčková, já i třetí Elizabeth Ungermanová. Terka má jako česká šampionka nominaci na MS jistou, pro mě a Elizabeth je podmínkou závod, v němž budeme startovat společně s elitní kategorií žen, dokončit a odjet plný počet kol. Doufám, že nenastanou nějaké komplikace a povede se to.

Vraťme se ještě k domácímu mistrovství, jež se konalo v Jabkenicích. Vy jste stejně jako před rokem skončila druhá.

Vloni jsme dojela druhá mezi ženami elite, letos je to stříbro v mé kategorii do 23 let. Vítězka Terka Vaníčková má výbornou formu, na druhou stranu já vím, že v mém případě to v této sezoně není úplně ono, takže jsem za druhé místo ráda.

Jak vám jabkenická trať vyhovovala?

Trať v Jabkenicích je hezká, mám ji ráda. I když byla náročná, líbila se mi. V rovinkách rozhodovala fyzička, nechyběly ani technické pasáže se spoustou toček. Mohla být trochu umrzlejší, v bahně to bylo hodně těžké, ale pro všechny stejné.

Jaký terén máte nejraději? Bahno, sníh nebo umrznuto?

Já mám asi nejraději bahno, ale tak akorát, ne tak těžké, jako bylo nyní.

Když se ohlédnete za letošní specifickou sezonou, jaká byla?

Na mistrovství Evropy jsem sice nestartovala, ale jinak jsem absolvovala téměř vše, co šlo, tedy co situace dovolila. V rámci možností jsem spokojená.

Jak se vám v době striktních zákazů, které se pochopitelně nevyhnuly ani sportu, trénuje?

Máme individuální plány a většinou se připravujeme sami, nanejvýš ve dvou. Je zima, všude sníh, takže na silnici už se toho nedá absolvovat tolik, ale můžeme jezdit v terénech nebo běhat, takže celkem v pohodě.

Cyklokros není úplně typickým sportem pro dívky. Jak jste se k němu vlastně dostala?

Někdy v osmé třídě jsem v Jindřichově Hradci končila s házenou, ale sportovat jsem chtěla dál. Shodou okolností se taťka v té době seznámil s panem Bambulou, jenž v Táboře trénoval, a nějak se to pospojovalo tak, že jsem se dala na cyklokros. Dva roky jsem závodila za Tábor, pak jsem se přesunula do Jablonce nad Nisou do tamního klubu KC Kooperativa a tam jsem chodila i na gymnázium. Vloni jsem se vrátila zase zpět do Tábora.

V Praze studujete vysokou školu. Jakou?

Univerzitu Karlovu, přírodovědeckou fakultu, obor biologie.

Spojit náročné studiem s vrcholovým sportem není vůbec jednoduché. Jak to zvládáte?

Rozhodně se nenudím. Teď je navíc zkouškové období, takže se musím dost učit. Není to jednoduché, volna opravdu není nazbyt. Ale nestěžuju si.

V roce 2024 se bude konat mistrovství světa v cyklokrosu konat v Táboře. Co vy na to?

To je samozřejmě fajn, že se šampionát opět dostane do Česka a konkrétně k nám na jih do Tábora. Ale pokud máte na mysli mou případnou účast, tak to opravdu nevím. Je to ještě dlouhá doba, může se ledacos změnit, takže takhle zatím opravdu nepřemýšlím.