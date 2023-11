Čtvrtým kolem pokračovala jihočeská basketbalová liga mužů. Okresní reprezentanti z Kaplice vyrazili v okleštěné sestavě k rybníku Vajgar, kde se střetli s místními lvy. Domácí celek v plné síle hrál od počátku v agresivním a fyzicky náročném stylu, kterému spartakovci jen těžko odolávali. Připsali si první prohru v soutěži, přesto se stále vyhřívají na čele neúplné tabulky. V dalším kole mají Kapličtí volno a znovu budou hrát až 8. prosince doma s Táborem.

Ondřej Čegan (s míčem) v průměru zapisuje 16 bodů na zápas. V jindřichohradecké aréně si připsal bodů 11 a počtvrté zaznamenal dvojciferný bodový zápis. Na archivním snímku z utkání Kaplice - Tábor dále v bílém zleva Šulek, L. Hejný a Novotný. | Foto: Jan Beň

BK LIONS Jindřichův Hradec – Spartak Kaplice 69:51 (33.25)

Fakta - Bodovali a hráli: Míšek 17, Čegan 11, Šulek 9, Formánek 6, Novotný 5, Vaniš 3. Trojky: 4 (Čegan, Šulek, Formánek, Novotný po 1). Trestné hody: 18/9 (50,0%). Čtvrtiny: I. 16:11, II. 17:14, III. 22:13, IV. 14:13.

Soupiska jindřichohradeckého celku čítala 12 hráčů, zatímco pohled do zápisu na straně hostů byl přesně poloviční. Domácí, vědomi si síly spartakovců, vstoupili do utkání koncentrovaně a ve velkém stylu. Během pěti minut si vypracovali dvojciferné vedení – 12:2. Trenér Blažek bral time out a jeho svěřenci se na hřiště vraceli se změněnou obranou, kdy osobní vystřídali zónovou. Ta přibrzdila lvy v jejich dobyvačné hře a přinesla zklidnění i na straně Spartaku, v jehož barvách se postupně začali do střelecké listiny zapisovat všichni hráči. Těsně před koncem první periody snížil Vaniš již na dostřel jediného koše (14:11), přesto se domácím podařilo ještě skórovat a po první desetiminutovce ukazovala tabule stav 16:11. V úvodu druhé periody snížil Novotný na 16:13, poté však převzali střeleckou iniciativu hráči od Vajgaru a postupně navýšili své vedení na 24:14 (15.). Opět byla hra přerušena oddechovým časem kaplické lavičky, který znovu přinesl osvěžení hry spartakovců. Do poločasu se hostům podařilo vyrovnat hru a snížit bodové manko na rozdíl osmi bodů – 33:25.

I po změně stran byl scénář úvodních minut stejný. Ofenzivní dominance lvů a střelecké trápení spartakovců. Sice se prosadil Novotný z perimetru, avšak osmibodová šňůra vystřelila Jindřichohradecké do patnáctibodového trháku (43:28, 25.). A jako v předchozích dějstvích ve stejném čase přišel time out Kaplice. Tentokrát však již nebyl tak účinný a bylo vidět, že svěřencům trenéra Blažka docházejí síly. Po odehraných třiceti minutách ukazovala tabule stav 55:38. Závěrečná čtvrtina přinesla vyrovnanou hru (dílčí skóre 14:13), kdy si domácí neustále drželi dostatečný bodový odstup. Střelci obou celků se tak střídali v úspěšném zakončování a skóre pozvolna narůstalo u obou mančaftů až na konečných 69:51.

"Dnes jsme doplatili na malý počet hráčů. S jedním střídajícím je v takto těžkém zápase obtížné držet krok. Kluci bojovali, ale docházely jim síly, a to se projevilo i na přesnosti střelby. O to více mrzí, že důvody absencí v sestavě nejsou jen zdravotní. Musíme koukat dál, máme nyní měsíční pauzu a pak přivítáme v důležitém duelu táborské medvědy, které chceme jednoznačně porazit,“ uvedl k utkání kaplický trenér Václav Blažek.

Další výsledky: Pelhřimov – Tábor 76:69, Legends ČB – Tigers ČB (bude se hrát 10.11.)

Nadregionální liga kadeti U17:

Do hry zasáhli i kapličtí mladíci, kteří v nadregionální lize doma se střídavými úspěchy přivítali celky ze západních Čech.

Kaplice Grizzlies – Jiskra Domažlice 89:99 (40:49)

Fakta - hráli a bodovali: Šulek A. 28, Adámek 26, Stříbrný V. 16, Šulek V. 11, Kůta 6, Šedivý 2, Marek, Trinkl, Fuchsík, Řádek, Stříbrný J.; trojky: 5 (Adámek 4, Šulek V. 1); trestné hody: 21/14 (66,7%); čtvrtiny: I. 19:32, II. 21:17, III. 24:27, IV. 25:23.

Autor: Jan Beň