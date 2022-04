Utkání, které podrobně komentuje spolupracovník Deníku Jan Beň, slibovalo napínavou podívanou a souboj o konečné třetí místo v tabulce, . Soupeř z Vysočiny však dorazil pouze s pěticí hráčů a tím usnadnil kaplickým cestu za důležitou výhrou. O výsledku prakticky rozhodla úvodní čtvrtina, ve které se střelecky utrhl veterán Roman Adámek (v duelu 36 bodů, z toho 21 v první periodě – 7 úspěšných trojek). Start zápasu začali domácí náporem, kdy narušovali rozehrávku hostů a dařilo se jím skórovat. Po třech minutách byl stav 9:0. O další tři minuty později ukazovala tabule skóre 14:8 (6.), když začal úřadovat výše zmiňovaný Adámek. Třemi trefami z perimetru v rozmezí 40 vteřin poslal Spartak do vedení 23:8 (8.) a to ještě nebyl konec jeho představení. Do konce úvodního dějství stihl další tři přesné zásahy zpoza tříbodového oblouku a kapličtí fanoušci šíleli. První desetiminutovka, která byla zcela v režii Spartaku, skončila výsledkem 35:14.