České Budějovice - Zorka Škrabalová skončila na devátém místě

Vyhlášení ankety Sportovec roku 2011 v českobudějovickém domu kultury Metropol. Týmy 2. BK Strakonice (basketbal ženy) - 58 | Foto: Deník/Václav Pancer

Strakonická talentovaná basketbalistka Zorka Škrabalová si výbornými výkony nejen vysloužila pozornost reprezentačních trenérů, ale také zaujala porotu ankety Sportovec roku Jihočeského kraje. Sympatická dáma skončila v individuální kategorii na 9. místě, dokráčela si na podium i pro cenu v kategorii kolektivů. Strakonice skončily druhé za Jihostrojem:

Po skončení slavnostního večera jste se s chutí pustila do halušek, to je vaše oblíbené jídlo?

Jídlo, hlavně to dobře připravené, mám všeobecně ráda. A halušky patří k těm vyhledávaným.



Neberte tuto otázku jako netaktní, ale do sportu také patří, musí basketbalistky dbát na správnou výživu, musí si hlídat váhu? Jak jste na tom vy osobně v tomto ohledu?

Měla jsem pár spoluhráček, které velmi dbaly na to, co a v jakém množství jedly. Zbytek toto neřešil.



A vy osobně?

Držím se zdravého rozumu. Jím všechno, avšak střídmě. Na straně druhé je pár jídel, kterých se umím přejíst. Také se snažím mít v jídelníčku více zeleniny, nejde to však vždy přesně podle mých představ.



Ještě jednou gratuluji k nominaci do první desítky, co říkáte těmto anketám?

Děkuji, je čest být v této vybrané společnosti. Určitě je dobře, že jsou. Důležité je, aby hodnocení bylo férové a anketa tak měla vypovídající hodnotu. Vyhlášení samotné je pak vynikající příležitostí k setkání nejen sportovců.



Na vyhlášení jste dorazili ze Strakonic v silné sestavě, bavil vás slavnostní večer?

Určitě, oproti jiným úterním večerům byl opravdu velmi nevšední.



Vyrazíte tu a tam se spoluhráčkami za pobavením do strakonického centra?

Příležitostně ano. Jelikož ale nejsem ze Strakonic, a dojíždím, a některé spoluhráčky mají ještě další herní povinnosti, tak naše tahy nebývají příliš dlouhé.



Na slavnostním vyhlášení vám to v modrých šatech slušelo, znala jste osobně někoho z oceněných sportovců?

Ne, a nechť mi to prominou, ani z doslechu. Nejsem z jižních Čech a také jsem se loni po deseti letech vrátila ze zahraničí.



Jaký ze sportů, které se objevily na vyhlášení (hokej, fotbal, házená, kanoistika, triatlon, motocykly…) by vám šel kromě basketu nejvíc? Který nejméně?

Možná házená, má ze sportů na vyhlášení basketu asi nejblíže. Naproti tomu by mi asi nešel hokej, buď bruslení, nebo hraní holí.



Králem jihočeských sportovců je hokejový brankář Jakub Kovář. Je podle vás koruna za rok 2011 ve správných rukou?

Pro odbornou porotu asi nebylo snadné vybrat, věřím však, že se toho zhostili, jak nejlépe mohli. Srovnejte úspěchy napříč individuálními a kolektivními sporty! Téměř nemožné.



Mohli bychom vašima očima zhodnotit rok 2011?

Mám ohromnou radost, jak se má první domácí sezona, myslím tu 2010 -11, nakonec povedla. Se Strakonicemi jsme skončily na krásném třetím místě za euroligovými týmy, dostala jsem pozvánku do širšího výběru reprezentace a pak se i dostala na mistrovství Evropy.



Dařilo se vám i mimo basketbalovou palubovku?

Mimo hřiště jsem úspěšně složila překladatelskou státnici, kterou jsem z důvodu pobytu v zahraničí pravidelně nestíhala. Na rok 2011 si nemůžu stěžovat.



Co vás čeká v roce 2012?

Nejdříve nás se Strakonicemi čeká boj o co nejlepší umístění v lize.



Vyrazíte i za dalšími úspěchy v reprezentačním dresu?

Po klubových povinnostech věřím, že budou i povinnosti reprezentační. A protože je rok 2012 rokem olympijským, český basketbalový tým žen bude mít možnost bojovat v Turecku o účast na olympijských hrách.



A zase se zeptám na vaše aktivity mimo basketbalovou halu?

Mimo hřiště bych ráda zvládla pár rodinných akcí a také jela na dovolenou k moři.



Nominací mezi 10 nejlepších jihočeských sportovců jste potvrdila, že vaše forma byla výborná, dokázala byste sama popsat vaši silnou basketbalovou stránku a naopak zase slabinu?

V zahraničí mou silnou stránkou bylo to, že jsem takzvaný čistý pivot a nevyhýbám se kontaktu. Takto se v zahraničí basket hraje.



U nás ne?

V Čechách podle mého názoru není tolik hráček mého tělesného typu, je to tu spíše o pohyblivějších vyšších křídlech, co hrají na pozici pivota, a také se tu nedovoluje hrát tak kontaktně. Proto, a tímto se dostávám ke své slabině, jsem někdy pomalejší a mívám problémy s fauly. Na obou svých slabinách se snažím pracovat, aby mi nekomplikovaly na hřišti život.