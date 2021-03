„Díky tomu, že můžeme trénovat čtyřikrát až pětkrát v týdnu, jsme se dali trochu dohromady. Tentokrát jsme byli v utkání se Slovankou lepším týmem a zasloužili si vyhrát. V průběhu utkání jsme Slovanku utrhli až na jedenáct bodů a je škoda, že jsme se v závěru utkání o výsledek strachovali. Ale dokázali jsme nakonec vyhrát, což je pro každý tým povzbuzením. Pojede se nám tak k odvetě do Benešova dobře. Zkusíme se i na druhý zápas dobře připravit a v Benešově překvapit,“ hodnotil utkání strakonický trenér Petr Martínek.

„Ze své hráčské zkušenosti dobře vím, že takové dobré začátky s rychlým vedením někdy vedou k částečné stagnaci. Strakonice se nezalekly, rozehrály se , začaly přitvrzovat, hrály agresivně do koše, což se jim vyplácelo. Soupeřky se zkrátka dostaly zpět do hry. Jako vždy to bylo se Strakonicemi vyrovnané . My nedali plno střel zpod koše. Mohou nás trápit neproměněné šestky a hodně ztrát, kdy jsme prakticky dali soupeřkám míč do ruky. Pro nás je plus, že hrály hlavně mladé hráčky, které tak sbíraly cenné zápasové zkušenosti,“ doplnila k utkání hrající asistentka Slovanky Kateřina Mahlerová.

Utkání začaly lépe hráčky Slovanky a v první čtvrtině se dostaly až do sedmibodového vedení (5:12). Domácí děvčata však velkou bojovností dokázala do konce čtvrtiny srovnat. Druhá část byla přetahovanou o skóre. Hráčky od Otavy dvakrát vedly o šest bodů (20:14 a 22:16), soupeřky pak stav otočily na 26:29, aby si v závěru půle vzaly domácí basketbalistky vedení zpět.

I začátek druhého poločasu byl velkou přetahovanou. Až od stavu 40:40 se následně dostaly do vedení strakonické hráčky a vytáhly ho až na jedenáct bodů (53:42 a 55:44). Trojka Slovanky v závěru třetí čtvrtiny však byla zvednutým prstem pro domácí děvčata. Těm navíc nevyšel úvod poslední čtvrtiny a brzy to bylo jen o dva body (55:53). K vyrovnání však nedošlo, naopak basketbalistky od Otavy utekly na 65:56. Když to dvě minuty před koncem bylo 67:59, zdálo se, že je rozhodnuto. Nakonec se však domácí hráčky musely o výhru ještě strachovat.

U19 Chance BK Strakonice – Slovanka 67:75 (14:14, 33:31, 55:47). Body: B. Jindrová 21, L. Vydrová 19, A. Rosecká 10, B. Vorlová 5, S. Růžková 4, J. Vydrová, S. Vadlejchová, M. Jánská a N. Horsáková 2 – E. Hálová 18, P. Malíková 16, E. Brejchová 11, L. Svatoňová 7, K. Mahlerová 5, M. Engelman a B. Bušková 4.

Úspěšnost střelby: 3B 23/7 – 19/4, 2B 37/18 – 36/21. Trestné hody: 11/10 – 21/13.

Doskoky: 32:39.

Osobní chyby: 24:18.

Odveta se hraje další sobotu v Benešově. O vítězi série rozhodne prostý součet nastřílených bodů z obou utkání.