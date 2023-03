/FOTOGALERIE/ První utkání série o udržení basketbalové Chance ŽBL hráčky BK Strakonice ztratily v Trutnově ve druhém poločase. V úterý od 19 hodin je čeká první duel na domácí palubovce.

Strakonické basketbalistky hostí v odvetě play out v úterý Trutnov. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Porážka 55:79 z prvního utkání je pro hráčky od Otavy až příliš krutá. Po první čtvrtině vedly o dva body, v poločase pohrávaly o tři. To vše bylo hratelné, Trutnov rozhodl ve druhé části třetí čtvrtiny. „Výsledek opravdu vypadá hrozivě, ale je třeba na tom hledat i pozitiva. Více než polovinu zápasu byla naše děvčata ve hře. Rozhodla naše špatná střelba ve druhém poločase. Dostali jsme se na 27 tříbodových pokusů, ale dali z toho jen čtyři. Ale musíme to hodit za hlavu, jede se dál,“ vrátil se k prvnímu duelu asistent trenéra Petr Martínek.

Odveta se hraje ve strakonické STARZ aréně v úterý 21. března od 19 hodin. „Hrajeme v bílém a zveme fanoušky, aby vytvořili bílý kotel, který bude našim šestým hráčem. To potvrdili i loni, když holkám připravili skvělou atmosféru. Několik fanoušků za námi vyrazilo i do Trutnova a bylo to skvělé. Pojďme společně druhý zápas vyhrát,“ zve věrné strakonické fandy do hlediště STARZ arény Petr Martínek.