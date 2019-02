Na palubovce mnohonásobného mistra republiky v Brně se senzace nekonala a strakonické basketbalistky na výhru i nadále čekají

V domácím střetnutí s USK Praha brání Zorka Jilečková a Alena Jeništová hostující Elhotovou (zcela vlevo) | Foto: Jan Škrle

Brno – Po USK Praha narazily strakonické basketbalistky na dalšího velice těžkého soupeře. V sobotu hrály na palubovce dalšího z favoritů ženské ligy BK IMOS Brno. Brňanky jsou společně s USK Praha týmem, který v dosavadním průběhu ligy nezaváhal a všechny své zápasy vyhrál.

Strakonice začaly v Brně dobře a až do stavu 13:11 držely s domácími krok. Postupem času se však Jihočešky stále hůře prosazovaly proti pohyblivé obraně Moravanek. Brňanky naopak své protiútoky zakončovaly s mnohem větší lehkostí a i díky několika úspěšným pokusům za tři body utekly Strakonicím na rozdíl dvanácti bodů. Stav po první čtvrtině byl 25:13.

Druhou čtvrtina už byla mnohem vyrovnanější. Začátek sice strakonické basketbalistky nezachytily a soupeř odskočil na šestnáctibodový rozdíl (31:15). Potom však měly Jihočešky úspěšnou pasáž, díky které snížily na 31:23. Pak ale neproměnily několik jasných příležitostí, což Brňanky trestaly a opět odskočily. V první části zápasu jim mnohem lépe vycházela střelba za tři body a výsledkem byl poločasový stav 41:25.

Třetí čtvrtina vůbec BK Strakonice nevyšla střelecky, když jeho hráčky nastřílely pouhých osm bodů. Přesností v této části utkání neoplývaly ani domácí basketbalistky, přesto ale kvůli nízké produktivitě Jihočešek vedli po třech čtvrtinách o čtyřiadvacet bodů 57:33.

Strakonické hráčky nesložily zbraně a bojovaly o co nejlepší výsledek i v poslední části hry. Zpřesnily zakončení a výsledkem byla střelecky nejúspěšnější čtvrtina, ve které Jihočešky nastřílely sedmnáct bodů. Oproti předchozím dvou desetiminutovkám se však střelecky zlepšily i domácí Brňanky a poslední čtvrtinu vyhrály 23:17. Celkově pak zvítězily rozdílem třiceti bodů 80:50.

Eduard Gaisler, generální manažer Czech Coal Aldast Strakonice: „Utkání mělo jasného favorita, což potvrdil i konečný výsledek. V úvodu nám soupeř po několika minutách utekl na rozdíl deseti bodů. Pak jsme se zklidnili a do poločasu jsme hráli vcelku dobře. Druhá půle pokračovala v podobném duchu. Litovat můžeme pěti neproměněných tutových šancí, rozdíl ve skóre by pak pro nás byl přijatelnější. Na druhou stranu budeme radši, když se k nám štěstí přikloní ve středečním utkání s DSK Basketball. Dosavadní průběh začátku sezóny a postavení v tabulce při tak nepříznivém a těžkém losu jsme očekávali, holky nemusí být zklamané. Teď už budeme hrát systémem doma – venku."