Třinácté kolo jihočeské basketbalové ligy mužů bylo pro některé týmy posledním a pro zbylé včetně okresních reprezentantů z Kaplice předposledním v letošním ročníku soutěže (hraje lichý počet celků). Duely mohly mnohé napovědět směrem ke konečnému pořadí, a tak se již rozhodlo o prvních třech místech v soutěži a celku na poslední pozici. O umístění na čtvrtém až šestém místě se rozhodne v posledním kole hraném o víkendu 5. – 6. května, kdy soutěž pod jihočeskými koši zatáhne svou oponu.

Táborský Vojtěch Šourek (v utkání zaznamenal 22 bodů a táhl svůj tým k výhře) s míčem zakládá útočnou akci svého celku. Spartakovci v bílém zleva Pavel Míšek, Ondřej Čegan, Jakub Šulek, téměř schovaný Petr Novotný a kapitán Lukáš Hejný. | Foto: Jan Beň

Jihočeská liga muži: BK Tábor – Spartak Kaplice 70:69 (29:30)

Favoritem utkání byl domácí celek, ovšem spartakovci předvedli jeden z nejlepších výkonů v letošním ročníku soutěže. V jejich barvách se činil především Pavel Míšek (se čtyřiadvaceti body nejlepší střelec utkání), jenž se do sestavy vrátil po nucené třízápasové pauze. Shodou okolností byl jedním z hlavních arbitrů zápasu stejný rozhodčí, jenž kaplické hrubě poškodil v Písku a na jeho popud dostal distanc rozehrávač Spartaku.

Symbolicky to byl právě Míšek, kdo otevřel z čáry trestného hodu skóre. Úvodní pětiminutovka přinesla vyrovnanou hru, čemuž odpovídalo i průběžné skóre – 7:7. Následně se prosazoval především táborský Žáček (během dvou minut vsítil 3 trojky) a díky němu odskočili domácí do dvojciferného trháku – 22:10 (8. minuta). V závěru úvodní desetiminutovky hosté šesti body snížili na 22:16 a toto skóre uzavřelo první čtvrtinu. Druhé dějství bylo soubojem nepropustných obran a plejádou chyb a nepřesností. Dohromady padlo pouhých 21 bodů (7:14), kdy především Kapličtí hráče z města husitů nepouštěli k zakončení. V úseku mezi 11. – 18. minutou se domácí celek vůbec neprosadil. V polovině zápasu měli díky precizní obraně hosté jeden bod k dobru – 29:30.

Po změně stran pokračovali svěřenci trenéra Blažka v koncentrované defenzivě a postupně si vypracovali sedmibodové vedení (32:39 – 25.). Táborská lavička brala time out, který její hráče probudil. Během dvou minut bylo po náskoku Spartaku, do vedení se opět dostali domácí – 41:39 (27.). Oddechový čas brali hosté, ale i po něm měli navrch Táborští, kteří postupně odskočili na 49:44. Těsně před koncem třetí periody vrátil do hry Kaplické Šulek trefou z perimetru – 49:47 po třiceti minutách hry. Závěrečné hrací období bylo ofenzivním festivalem s dramatickým vyvrcholením. Dohromady bylo k vidění 43 bodů (21:22). Nejprve domácí odskočili na 56:47 (33.), vzápětí hosté kontrovali (56:54, 34.) a vše spělo k dramatickému finiši. Reprezentanti z města husitů se ještě jednou odpoutali do sedmibodového vedení (63:56, 36.), ale spartakovce podržel Míšek trefou zpoza tříbodového oblouku – 63:59. Minutu a půl před koncem vedli domácí 68:63. Míšek trojkou snížil (68:66) a následně přišel velmi sporný verdikt rozhodčích. Táborský hráč netrefil při střelbě trestného hodu zařízení, což automaticky znamená míč pro soupeře. Jenže kaplický Čegan vstoupil do vymezeného území ještě před dopadem míče na zem a sudí odpískal přešlap, čímž daroval domácímu hráči ještě jeden trestný hod. To vyvolalo velké emoce a protesty, ale bez úspěchu. Bonusová šestka již v koši skončila a ve výsledku se stal rozdílovým v konečném bodovém účtování. Táborští v tu chvíli vedli 70:66. Spartakovci bojovali a podařilo se jim snížit na 70:69 (16 vteřin před koncem), kýženého obratu se však nedočkali. Domácí závěr zvládli, i když měli svěřenci trenéra Blažka možnost poslední střely, zakončit se jim nepodařilo.

Spartakovci odvedli velmi povedený výkon, jenže po závěrečném hvizdu v nich zůstala pachuť ze sporného výroku před koncem duelu, který se ukázal jako klíčový v koncovce. Nutno sportovně uznat, že domácí si výhru zasloužili.

Hráli a bodovali: Míšek 24, Čegan 16, Šulek 12, Adámek 10, Novotný 5, Hejný L. 2, Hák, Pintner, Vaniš. Trojky: 9 (Míšek 3, Čegan, Adámek a Šulek po 2). Trestné hody: 21/14 (66,7%). Čtvrtiny: I. 22:16, II. 7:14, III. 20:17, IV. 21:22.

Spartakovce čeká ještě poslední domácí duel proti suverénovi posledních let, celku Legends České Budějovice. Hrát se bude netradičně již v pátek 5. května od 17 hodin.

Aktuální tabulka:

1. Legends ČB 11 9 2 8:9:697 20

2. BK Tábor 12 8 4 865:853 20

3. Lions J. Hradec 12 7 5 834:762 19

4. BK Pelhřimov 11 5 6 847:751 16

5. Spartak Kaplice 11 4 7 792:823 15

6. Tigers ČB 11 4 7 731:777 15

7. Sokol Písek C 12 3 9 736:951 15

Nadregionální liga kadeti U17:

Kaplice Grizzlies – Medvědi Tábor 83:55 (43:30)

Dokonalou odvetou za prohru mužů byl duel kadetů. V tomto utkání Kapličtí od samého začátku vedli a dovedli utkání do jasného vítězství. Tím si zajistili stupně vítězů v letošním ročníku soutěže.

Hráli a bodovali: Bazsó 19, Stříbrný V. 15, Adámek 12, Šulek V. 11, Čief 7, Šulek A. 7, Kaiser 4, Komárek 3, Šedivý 1, Kůta, Stříbrný J. Trojky: 6 (Adámek 2, Bzasó, Šulek A., Čief a Šulek V po 1). Tretsné hody: 22/13 (59,1%). Čtvrtiny: I. 21:18, II. 12:12, III. 23:14, IV. 17:11.

Aktuální tabulka:

1. BC Vysočina B 11 9 2 855:678 20

2. Jiskra H. Brod 12 8 4 939:770 20

3. Spartak Kaplice 12 8 4 867:883 20

4. BC Benešov 11 6 5 750:720 17

5. Lions J. Hradec 11 5 6 756:706 16

6. Pelhřimov 11 4 7 644:715 15

7. Medvědi Tábor 12 0 12 571:910 12

Autor: Jan Beň