/FOTOGRAFIE, VIDEO/ Nejstarší golfový turnaj v Jihočeském kraji, Třeboňský pohár, měl na hřišti v Bechyni již své 27. pokračování.

Na skvěle připraveném hřišti prohánělo „kuličku“ 41 pozvaných hráčů ve čtyřech kategoriích. Ženy hrály jednu společnou, muži pak dvě na stablefordové body. Nejprestižnější kategorií je pak ta na brutto body.

Třeboňský pohár každoročně provází velká pohoda a přátelská atmosféra. Ani tentokrát nechyběl úvodní přípitek před startem a bohaté ocenění nejen pro tři nejlepší hráče v jednotlivých kategoriích.

„Jsem rád, že má Třeboňský pohár takový zvuk a tak dlouhou tradici,“ pochvaloval si po skončení turnaje spoluorganizátor klání v Bechyni Karel Hanyk a pokračoval: „Letos nám přálo i počasí, když nám poslední ročníky až tolik na počasí nevyšly. O zájmu o tento turnaj hovoří i to, že se prakticky všichni hráči i jejich doprovod zdrželi až do samotného konce vyhlašování výsledků. Trochu jsme to oživili i tombolou, takže si všichni odvezli nějakou cenu.“

Pořádat jakoukoliv akci není v dnešní době jednoduché. Není to jen o tom zavelet a jít na hřiště. „Nějakou zkušenost s pořádáním akce máme, ale starosti to samozřejmě jsou. Zamával s tím covid, zvyšují se ceny a my se musíme vejít do nějakého rozpočtu. Ale je vidět, že se to povedlo. Hrálo přes čtyřicet lidí a ohlasy jsou velice dobré,“ doplnil Karel Hanyk.

A hráči si pochvalovali i hřiště samotné. „Je třeba v tomto směru poděkovat managementu místního klubu, jelikož hřiště bylo skutečně ve výborném stavu. Bylo to vidět i na výkonech hráčů,“ poděkoval Karel Hanyk bechyňskému klubu a dodal: „Těší mě, že se do Bechyně hráči těší a již dopředu sondují, kdy bude další ročník, abychom na ně nezapomněli.“

Vyhlášení nejúspěšnějších hráčů a hráček na závěr turnaje zpestřil "únos" nevěsty z nedaleké svatby. Ta se nakonec, jak je vidět na fotografiích, i zapojila do losování tomboly.

Výsledky:

Ženy: 1. B. Benešová (Bechyně) 39 bodů, 2. J. Šárová 39, 3. J. Škopková (obě Hluboká) 37.

Muži 0 – 24,9: 1. T. Skála (Hluboká) 38, 2. T. Petřík 37, 3. J. Bruner (oba Bechyně) 37.

Muži 25 – 54: 1. J. Bašta (Mnich) 38, 2. J. Půr (Hluboká) 35, 3. P. Adamec (Č. Krumlov) 34.

Brutto body: 1. T. Skála 32, 2. J. Hofman (Kestřany) 25, 3. J. Škopek (Mnich).