Krumlovští měli za soupeře nejsilnější západočeské týmy, a to jmenovitě Jiskru Nejdek a BA Plzeň. Oba tyto týmy si dělají ambice do kvalifikace o první ligu, a tak to měli Jihočeši na jejich půdě velmi těžké.



Jihočeši ve složení Linda Šmikmátorová, Michal Prokeš, Jiří Novotný, Adam Ječmínek a Adam Marťán obě utkání hladce prohráli – s Nejdkem 2:6 a s BA Plzeň 1:7.



Krumlovský tým je ovšem vítězem Jihočeského přeboru, a tak ho čeká kvalifikace o druhou nejvyšší soutěž dospělých v ČR – 1. ligu.

Radek Votava