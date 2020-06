Jak je zřejmé z názvu, za znovuobnovením tradice stojí pořadatelé populárního triatlonu. „Novým datem byla zvolena první červencová sobota, tentokrát 4. července. Na běžce čeká intenzivní zážitek v podobě čtyř a půl kilometru s převýšením čtyř set padesáti metrů. Většina trasy navíc vede po kamenité hřebenové pěšince, která prověří nejen fyzickou sílu, ale také technické dovednosti všech běžců,“ představil trať Michal Piloušek z pořadatelského týmu.

Start závodu a registrace proběhnou u vstupu do oblíbeného areálu Lesních her na prachatických Lázních sv. Markéty. „Všechny kategorie odstartují společně, do závodu se mohou hlásit závodníci od deseti do devětadevadesáti let. První část povede po širších cestách a stezkách, po asi kilometru se trasa napojí na již zmíněnou hřebenovku, která je značena také jako červená turistická značka, po které doběhnou až na vrchol Libína,“ doplnil k trati Michal Piloušek a pokračoval: „Nejlepší závodníci zvládnou trasu k Libínské rozhledně za třicet minut, ale čekat se bude u místní chaty i na ty pomalejší. Vyhlášení výsledků je plánováno po poledni, kdy ti nejlepší ve všech věkových kategoriích obdrží zajímavé věcné ceny. Pro běžce, kteří nebudou mít síly seběhnou dolů nebo vlastní odvoz, bude připravena doprava zpět do Prachatic po vyhlášení výsledků. Pro ty, kteří budou chtít zůstat na vrcholu déle, bude připraveno drobné občerstvení i opékání na ohni.“

Přihlášky jsou v běhu na webu www.xterra.cz/cs/tour-application/schedule-list/, startovné přijde on-line na stokorunu, v den závodu na místě na 150 Kč. „Závodníci se mohou kromě sportovního zážitku těšit na profesionální servis, na který jsou zvyklí z jiných akcí české XTERRY,“ dodal M. Piloušek.

Start závodu je v 10.30 hodin, registrace bude na místě možná od 8 do 10 hodin. „Těšíme se na všechny sportovce první červencovou sobotu v Prachaticích,“ zve na závod Michal Piloušek.