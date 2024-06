V pořadí 18. ročník populárního Běhu na Kohout se koná v sobotu 8. června na tradičním místě v Besednici na Českokrumlovsku. Závod je součástí Českého běžeckého poháru v běhu do vrchu.

Závod začíná u koupaliště v Besednici a měří deset kilometrů. Foto: behnakohout.cz | Foto: Deník/Michal Havelka

Hlavní závod, který startuje u besednického koupaliště, měří 10 km. Běžci vyběhnou po lesních cestách na vrcholek hory Kohout v nadmořské výšce 871 metrů, kde se otočí, a poté se budou vracet zpět ke koupališti v Besednici. Hlavní závod startuje ve 11.45 hodin, program ale začíná již 9.30.

Sportovat bude na podstatně kratších trasách nejprve mládež. Závodit se bude i v kategoriích nordic walking a canicross.

Přihlášku najdou běžci na www.behnakohout.cz a vyplněnou ji lze zaslat na adresu Kožíškovi, Kijevská 23/56, 370 05 České Budějovice nebo on-line behnakohout@seznam.cz. Přihlásit se je možné rovněž telefonicky na čísle 602 840 067.

„Závod vstupuje do dospělosti, a proto chceme udělat jeho 18. ročník pro závodníky ještě zajímavější. Budou se péct kuřata a pro děti připravujeme malování na obličej. A protože stárneme, nově otevíráme kategorii nad 80 let. Už jsou do ní přihlášeni tři lidé,“ zve všechny příznivce běhání v přírodě Václav Kožíšek z týmu pořadatelů.