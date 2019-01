Český Krumlov - Seriál nejmenších badmintonových nadějí z kategorie přípravek si do kronik zapsal třetí dějství.

V seriálu se představila dvacítka nadějí pořádajícího oddílu (na snímku část). | Foto: Archiv SKB Č. Krumlov

Šest desítek mladých badmintonistů opět měřilo síly v krumlovské sportovní hale při finálovém třetím kole seriálu přípravek – FZ Forza 2017.

Seriál turnajů byl vypsán ve třech věkových kategoriích. Pořádající SKB odměňoval hráče jak podle výsledků ve třetím kole, tak zároveň udělil poháry i za celkové umístění. Českokrumlovští hráči v klání s ostatními nadějemi obstáli a vybojovali řadu předních umístění.

Zrcadlo výsledků

Umístění nadějí z regionu ve třetím kole seriálu:

Ročníky 2009 a mladší – chlapci: 2. Matyáš Puffr (SKB ČK), dívky: 1. Vanessa Pražáková, 2. Martina Meškanová, 4. Mája Kordíková, 5. René Prokopová (všechny SKB ČK).

Ročník 2008 – chlapci: 4. David Šváb, 5. Damián Tesař, 7. Lukáš Moravec (všichni SKB ČK), dívky: 1. Eliška Mikešová, 3. Denisa Půlpánová, 4. Tereza Pavlyková, 5. Simona Hadravová (všechny SKB ČK).

Ročník 2007 – chlapci: 2. Petr Jurný, 3. Dennis Pražák, 4 Jáchym Horváth, 6. Michal Marťán (všichni SKB ČK), 7. Jan Sixl (Křemže), dívky: 1. Stela Reitingerová (Křemže), 5. Eva Fišerová, 6. Kateřina Berková, 10. Kristýna Kozáková, 11. Bára Krištofová (všechny SKB ČK), 12. Eva Čerklová (Křemže), 14. Nela Kordíková (SKB ČK).

V celkovém pořadí si výhry a vítězný pohár udržela děvčata Eliška Mikešová i Vanessa Pražáková z SKB ČK a Stela Reitingerová z Křemže. Na druhých místech skončili Petr Jurný a Matyáš Puffr (oba SKB ČK).

Konečné pořadí FZ Forza seriálu přípravek 2017:

Ročníky 2009 a mladší – chlapci: 2. Matyáš Puffr (SKB ČK), dívky: 1. Vanessa Pražáková, 2. Martina Meškánová, 4. Mája Kordíková, 5. Tereza Vosátková, 6. René Prokopová.

Ročník 2008 – chlapci: 3. David Šváb, 5. Vít Dolanský, 6. Damián Tesař, 8. Lukáš Moravec, dívky: 1. Eliška Mikešová, 2. Denisa Půlpánová, 3. Tereza Pavlyková, 4. Simona Hadravová.

Ročník 2007 – chlapci: 2. Petr Jurný, 3. Dennis Pražák, 6. Michal Marťán, 7. Jakub Jílek, 8. Marek Pavliš, 10. Jáchym Horváth, 13. Jan Sixl, dívky: 1. Stela Reitingerová, 3. Eva Fišerová, 5. Kateřina Berková, 7. Kristýna Kozáková, 8. Bára Krištofová, 13. Eva Čerklová, 14. Terezie Floriánová, 15. Sabina Čudková, 16. Klára Vosátková, 17. Nela Kordíková, 19. Gabriela Sedláčková.

Slova od kormidla

Předseda českokrumlovského SKB a šéftrenér Radek Votava k třídílnému seriálu řekl:

„Sedmnáctý ročník turnajů přípravek se vydařil. Tři kola přilákala celkem šestašedesát chlapců a dívek. V každém kole bylo oceněno a medaili dostalo osmnáct dívek a chlapců. Z posledního kola si pak každý zúčastněný odnesl dva dárky a ti nejlepší kromě medailí také poháry za celkové umístění. Tento turnaj mi dává smysl, i když je co do organizace jedním z nejnáročnějších, protože v hale se o děti musí starat deset až dvanáct rozhodčích, navíc u stolku sedí nejméně tři další plně vytížení lidé. Ale stojí to za to. Všem pomocníkům děkuji, protože bez nich by to nešlo. To samé patří našim partnerům v čele s městem. Moc vám jménem klubu děkuji za přízeň a podporu, bez které by se nám daleko hůře pracovala s mládeží."

Jiří Frendl