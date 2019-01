Český Krumlov – Fotbalový klub krumlovského Slavoje pořádá v městské sportovní hale v zimní přestávce hned několik turnajů v sálovém fotbale pro nejmenší fotbalisty z kategorie přípravek.

V turnaji minipřípravek vybojovali zlato benjamínci českokrumlovského Slavoje pod taktovkou trenéra Josefa Kubického (na snímku). | Foto: Archiv FK Slavoj ČK

MINIPŘÍPRAVKY



Na sklonku roku se konal jednokolový turnaj pro hráče ročníků 2012 a mladší, na kterém v konkurenci sedmi týmů triumfovaly naděje pořádajícího klubu (viz. snímek) před dalším okresním zástupcem z Křemže a družstvem ze Sedlce.



Výsledky vítězů: Č. Krumlov – Vimperk 7:0, – JFA ČB 3:2, – Volary 1:0, – Prachatice 3:2, – Sedlec 2:3, – Křemže 0:0.



Konečné pořadí turnaje minipřípravek: 1. Český Krumlov (skóre 16:7) 13 bodů, 2. Křemže (12:1) 12 bodů, 3. Sedlec (17:9) 10 bodů, 4. Vimperk (6:16) 9 bodů, 5. JFA Dynamo Č. Budějovice (13:13) 9 bodů, 6. Prachatice (13:9) 7 bodů, 7. Volary (0:22) 0 bodů.



MLADŠÍ PŘÍPRAVKY



Desítka družstev benjamínků z ročníků 2010 a mladších bojuje v tříkolovém seriálu mladších přípravek.



Před Vánoci a první lednovou sobotu se hrálo nejprve ve dvou pětičlenných skupinách (dvoukolově každý s každým), z nichž vykrystalizovalo pořadí pro třetí finálový turnaj, který bude na programu v neděli 17. února.



Do finálové skupiny o 1. až 5. místo postoupili z áčka benjamínci stoprocentních Hrdějovic a Dubného, ze skupiny B do bojů o medaile prošly týmy Volar, domácího krumlovského Slavoje a Kamenného Újezdu.



O pořadí na konečném 6. až 10. místě se utká zbývající pětka ve složení Větřní, Chýnov, Dobrá Voda, Loučovice a Sedlec.



Výsledky 1. kola – skupina A: Hrdějovice – Větřní 6:2, D. Voda – Dubné 1:2, Chýnov – Hrdějovice 1:6, Větřní – D. Voda 4:2, Chýnov – Dubné 0:3, Hrdějovice – D. Voda 7:0, Dubné – Větřní 2:1, Chýnov – D. Voda 0:3, Hrdějovice – Dubné 3:0, Větřní – Chýnov 2:0, skupina B: Č. Krumlov – Loučovice 13:0, K. Újezd – Sedlec 0:1, Volary – Č. Krumlov 3:2, Loučovice – K. Újezd 0:12, Volary – Sedlec 3:2, Č. Krumlov – K. Újezd 3:0, Sedlec – Loučovice 9:1, Volary – K. Újezd 2:3, Č. Krumlov – Sedlec 2:1, Loučovice – Volary 0:9.



Výsledky 2. kola – skupina A: Hrdějovice – Větřní 5:2, D. Voda – Dubné 1:0, Chýnov – Hrdějovice 2:5, Větřní – D. Voda 3:0, Chýnov – Dubné 1:1, Hrdějovice – D. Voda 5:0, Dubné – Větřní 5:2, Chýnov – D. Voda 4:3, Hrdějovice – Dubné 5:1, Větřní – Chýnov 3:5, skupina B: Č. Krumlov – Loučovice 7:0, K. Újezd – Sedlec 3:1, Volary – Č. Krumlov 2:0, Loučovice – K. Újezd 0:6, Volary – Sedlec 2:1, Č. Krumlov – K. Újezd 2:2, Sedlec – Loučovice 10:0, Volary – K. Újezd 3:0, Č. Krumlov – Sedlec 1:5, Loučovice – Volary 0:6.



Konečné pořadí skupiny A: 1. Hrdějovice 8 výher – 0 remíz – 0 porážek (skóre 42:8) 24 bodů, 2. Dubné 5 – 1 – 2 (17:11) 16 bodů, 3. Větřní 3 – 0 – 5 (19:25) 9 bodů, 4. Chýnov 2 – 1 – 5 (13:25) 7 bodů, 5. Dobrá Voda 2 – 0 – 6 (10:25) 6 bodů.



Konečné pořadí skupiny B: 1. Volary 7 – 0 – 1 (31:8) 21 bodů, 2. Č. Krumlov 4 – 1 – 3 (30:11) 13 bodů, 3. Kamenný Újezd 4 – 1 – 3 (26:9) 13 bodů, 4. Sedlec 4 – 0 – 4 (30:11) 12 bodů, 5. Loučovice 0 – 0 – 8 (1:72) 0 bodů.



Nejlepší střelci po 2. kole: 16 – Steinocher (Větřní), 15 – Slezák, 10 – Pomije, 8 – Klouda (všichni Hrdějovice), Šebest (Volary), Havlík (K. Újezd), 7 – Fišer, Frühauf (oba Č. Krumlov), Šístek (Chýnov).