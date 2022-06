Zástupci města, zhotovitelské firmy a cyklistů se sešli ve středu ráno u nástupního místa na nově vybudovaný singltrek u Kahova. Bikeři tak mají k dispozici dalších více než šest a půl kilometru upravených tras. „Na začátku myšlenky vybudování singltreků stál místostarosta Miroslav Lorenc a také si vše přes všemožné záludnosti a problémy, které s vybudováním byly, odpracoval. První část jsme otevírali společně s Kateřinou Nash v loňském roce. Bylo to jeden a půl kilometru blízko tankovky u Hüblerovy kaple. Letos jsme se rozhodli vybudovat další část. Nyní otevíráme úseky pracovně nazvané 1B a 1C. Ty stály něco přes pět a půl milionu korun a spolu s loňskem se jedná o částku skoro sedm milionů korun. Dohromady se jedná o něco více než osm kilometrů tras,“ uvedl prachatický starosta Martin Malý.

Stavba letošních dvou úseků odstartovala 12. dubna a dokončena byla nyní v pondělí. „Dokončena byla v předstihu, původní termín byl až v červenci. Všichni sportovní i rekreační cyklisté tak již mohou singltreky, které zvýší možnost sportovního vyžité nejen pro naše občany, ale i turisty, využívat,“ doplnil starosta Malý.

„Přede dvěma lety jsme se sešli s Vaškem Sosnou, který tady již dříve budoval singltrek a patřil k nadšencům, kteří zde něco podobného chtěli mít. Přemluvili jsme Tomáše Kvasničku, který má se stavěním singltreků zkušenosti, aby nám je vyprojektoval i v okolí Prachatic. Dali jsme se s ním do toho, ale přišly problémy. Původně jsme měli vyhlédnuto deset sekcí, ale na sedmičce, která měla být pod Perlovickou zatáčkou, jsme narazili na rysa, vodu a památkáře. Nakonec se vše podařilo dotáhnout až do konce,“ hovořil o začátcích budování singltreku v Prachaticích místostarosta Miroslav Lorenc.

Singltreky využijí nejen sportovci, ale i široká veřejnost. „Není to jen o určité obtížnosti. Tratě jsou opravdu pro širší veřejnost. Černé trasy zde nejsou, takže nikdo nemusí mít strach. Trať je sice jen 80 centimetrů široká, ale krásně bikery vede. Zvládne to každý a klopené zatáčky si mohou cyklisté vychutnat,“ doplnil Miroslav Lorenc.

Stejně jako u otevírání první etapy byla i u předání druhé etapy bikerka a olympionička Kateřina Nash. „Pokud přibude při každém mém příletu domů vždy kus trati, tak se bud vracet častěji a za chvíli tu bude padesát kilometrů," uvedla s úsměvem Kateřina Nash a dodala: „My, co zde jezdíme na kole od mala, tak si toho prostředí, co tu máme, moc vážíme. Singltreky ukazují i dalším cyklistickým fanouškům, jak krásné prostředí v Prachaticích a jejich okolí je. Jsem ráda, že mohu být součástí toho, co zde Prachatičtí vybudovali. Děkuji za pozvání."