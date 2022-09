Brněnský trenér Hladík neskrýval zklamání. "Z remízy jsme zklamaní, do Strakonic jsme jeli vyhrát. Soupeři blahopřeji k nadšenému výkonu, k nováčkovskému nadšení patří i štěstí, které si domácí v závěru vybrali. Na druhou stranu musím říci, že zaslouženě, šli mu naproti. My jsme se v první půli ve specifickém prostředí, které ve Strakonicích je, hledali. I diváci domácím hodně pomohli. Po obrátce jsme měli dobrou pasáž, kdy jsme byli dvacet minut lepší a vypracovali jsme si náskok. V závěru jsme se chtěli vyvarovat vyloučení, ale stalo se a dostali jsme se tak pod tlak. Strakonicím jsme tak dopřáli přesilovku, kterou využily a stáhly náš náskok. Konec byl o štěstí, střela prošla přes našeho vysokého hráče, což by se nemělo stát. Kvůli tomu jsme ztratili bod," shrnul své pocity z utkání trenér Pavel Hladík a dodal směrem k domácímu týmu: "Myslím ale, že nejsme jediní, kdo tady ztratí. Jestli Strakoničtí budou takto hrát, bude se tady i dobrým týmům vyhrávat těžko. Domácí na úvod sezony ukázali, že do extraligy patří. Bylo fajn hrát tady, vidět známé lidi. Strakonice mám rád, ale ne zase tolik, abych jim nechával body."

Další skvělá koncovka, házenkáři berou bod gólem šest vteřin před koncem

Naopak domácí trenér Michal Zbíral zářil štěstím (jeho hodnocení najdete i v úvodním videu). "Bod je pro nás jednoznačně ziskem. Brno pasuji na favorita bojů o přední příčky, o medailové pozice. Připravovali jsme se na to, že soupeř hodně hráče střídá a není tolik sehraný, na to jsme na začátku sezony spoléhali. Jsem rád, že jsme tohoto faktu mohli v domácím prostředí využít a bodovat. Vzhledem k průběhu prvního poločasu jsme si vývoj mohli lépe pohlídat, ale úvodních dvacet minut ve druhé půli nám nevyšlo, dělali jsme zbytečné chyby. Na konci zápasu to bylo víc o náhodě. Byl to pro nás šťastný bod. Jsem každopádně rád, že koncovky a poslední útoky nám zatím vycházejí a dáváme z nich góly," doplnil Michal Zbíral.

Zdroj: HBC Strakonice