Otrokovice – Do otrokovické haly Na Štěrkovišti se k posledním zápasům základní části nejvyšší soutěže sálovkářů – 1. celostátní ligy futsalu – vydali hráči jediného jihočeského zástupce v barvách celku Bombarďáci Větřní.

Hrající trenér Bombarďáků Rudolf Weinhard (u míče) dvěma góly nasměroval Jihočechy ke klíčové výhře nad Jilemnicí a do čtvrtfinále, kde se Větřínští utkají s vítězem základní části – pražským Chemcomexem (na snímku ze vzájemného utkání v krumlovské hale). | Foto: Deník / Karel Vosika

Žlutočerní se před derniérou ocitli pod Damoklovým mečem vyřazení z účasti v play off, které naštěstí odvrátili.



V souboji na dálku s vyškovským Amorem o konečnou osmou příčku potřebovali Jihočeši v zápasech s Jilemnicí a Zlínem bodovat a uhrát o dva body více než Moravané. To se podařilo výhrou nad Sicem, zatímco Vyškov vyšel v Radotíně ze soubojů s pražskými týmy (se Spartou 1:5 a s Chemcomexem 2:4) naprázdno – a play off si Bombarďáci zahrají i v tomto ročníku!



1. zápas: Bombarďáci Větřní – Sico Jilemnice 5:2 (2:1), branky: 8. a 38. Weinhard, 7. Gutheis, 27. Kališ, 40. Grznárik – 8. a 40. Kraus.



„Zasloužená výhra, kluci to poctivě odmakali a těžký moment zvládli po všech stránkách,“ těšilo hrajícího trenéra vítězů Rudolfa Weinharda.



2. zápas: Futsal Zlín – Bombarďáci Větřní 4:2 (0:2), branky: 28. Julina, 35. Velev, 38. Chvíla, 40. Haloda – 5. Weinhard z penalty, 10. Grznárik. Nadějný poločasový náskok Větřínští po změně stran neudrželi, ale nakonec nemuseli smutnit.



„Byl to vyhecovaný zápas, jehož výsledek už naštěstí nic nezměnil na našem postupu. Vyšlo to a nám spadl velký kámen ze srdce,“ oddechl si kouč Bombarďáků a ještě vzkázal do Vyškova: „Vracíme Amoru ten hřebíček do rakve, který nám před týdnem dávali oni. Hoši, zajíci se počítají až po honu!“ kontruje Weinhard.



Sestava Bombarďáků: Říha (2. zápas Šilhan ml.) – M. Svoboda, Gutheis, Kališ, Weinhard, Ješina, Grznárik, Ohnsorg, Pícha.



O ČTYŘKU S CHEMCOMEXEM



Už před dohrávkami je jasné, že Větřínští skončí osmí a vítězem základní části je Chemcomex Praha.



Ve čtvrtfinále play off se tedy Bombarďáci utkají s historicky nejlepším týmem nejvyšší soutěže.



„Z týmů první trojky (pozn. red. – Chemcomex, Polička a Zlín) nemáme s Pražany v poslední době špatné výsledky. Chemcomex určitě bude favoritem, ale rozhodně ho budeme chtít hodně potrápit. Mrzí mě jen modrá karta Svobody, který v Otrokovicích odehrál výborný turnaj. Musíme zjistit, zda se vyloučení nesmaže v zápasech poháru, které nás čekají příští sobotu v krumlovské hale,“ řekl Rudolf Weinhard.



Čtvrtfinále play off se hraje na dva vítězné zápasy s tím, že se začíná na půdě lépe postaveného týmu v základní části (1. zápas 9. února) a odveta je na programu u hůře postaveného týmu (16. února). Případný rozhodující třetí zápas by se opět hrál na hřišti tabulkového favorita (23. února).



Větřínští však nemohou hrát v krumlovské hale, která nemá pro play off předepsané parametry, a tak v domácím azylu patrně i tentokrát nastoupí v hale budějovické Lokomotivy v Suchém Vrbném (pozn. – budeme ještě informovat).