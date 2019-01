Vyškov – Jediný jihočeský zástupce v nejvyšší soutěži sálovkářů, první celostátní lize futsalu, odehrál o prvním lednovém víkendu již předposlední dvojkolo základní části.

Doma Bombarďáci s Poličkou padli 0:1 (vlevo autor druhého gólu z odvety Jan Sláma), ve Vyškově mistra dokonce obrali, ale pak prohráli klíčový duel s domácím Amorem. | Foto: Deník/ Karel Vosika

Hráči celku Bombarďáci Větřní po předvánočním výborném vystoupení v Radotíně (remíza 2:2 s Moravskou Třebovou a výhra 5:4 nad Spartou Praha) zajížděli k předehrávaným zápasům 8. kola do vyškovské sportovní haly.



Na Moravě žlutočerní v novoroční premiéře nejprve dokázali obrat mistra z Poličky, ale pak v klíčovém duelu padli s tamním Amorem – a ve finiši přepustili nováčkovi poslední osmé postupové místo do play off.



1. zápas: Novabrik Polička – Bombarďáci Větřní 2:2 (0:1), branky: 23. Poul, 40. Netolický – 19. Grznárik, 33. Sláma. Jihočeši dvakrát vedli a už už sahali po skalpu favorita, ale nakonec o vítězství přišli v poslední minutě utkání.



2. zápas: Amor Vyškov – Bombarďáci Větřní 6:1 (4:0), branky: 5. a 9. Ohanyan, 15. Sečkař, 19. Grim, 34. Vlk, 36. Palla – 35. Weinhard. Žlutočerní nastoupili ke klíčové bitvě o osmou příčku bezprostředně po skončení duelu s mistrem a partii s nováčkem nezvládli.



Sestava Větřní: Šilhan ml. (2. zápas Říha) – Dychtl, M. Svoboda, Pils, Gutheis, Sláma, Tůma, Kališ, R. Weinhard, Grznárik, Ohnsorg, Pícha.



„Zápas s Poličkou byl odmakaný, dařilo se plnit taktiku, ale závěr nám nevyšel. Rozhodčí se báli odpískat penaltu za jasnou ruku a v poslední minutě jsme smolně inkasovali. Škoda…,“ posteskl si hrající větřínský trenér Rudolf Weinhard a k druhému duelu s Amorem dodal: „Frustrace z předchozí ztráty se bohužel projevila. Za pár minut jsme prohrávali o tři góly a pak už se s tím dalo těžko něco dělat.“



ROZHODNE SE V SOBOTU



Větřínští v průběžné tabulce z devátého místa nyní ztrácejí jeden bod na Vyškov.



V posledním dvojkole se žlutočerní již tuto sobotu 12. ledna v Otrokovicích utkají se čtvrtou Jilemnicí (1. zápas remíza 3:3) a třetím Zlínem (prohra 2:5). Pro postup do play off potřebují nutně zabodovat a budou čekat, jak dopadne Amor v souběžně hraných zápasech s pražskými týmy Sparty a Chemcomexu.



„Musíme zabrat! Nepostoupit do play off by bylo velké zklamání a neúspěch. Naštěstí budeme téměř kompletní, když chybět bude jen Tůma, který se zranil při zápase s Poličkou,“ uzavřel hrající kouč žlutočerných Rudolf Weinhard.