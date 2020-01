Box se ve Vimperku rozvíjí až v posledních pár letech. Vimperk je ale městem mnoha dalších sportů, u kterého jste vyrůstala?

Jako malá jsem chodila hodně často hlavně na výlety a do několika sportovních kroužků. Ty však nebyly zaměřené na určité sporty, ale spíš na všeobecnou přípravu. Cvičila jsem si pak hlavně doma, posilování, protahování a podobně. Na to navázal box v místním Box clubu Vimperk.

Kdy jste si řekla, že box by mělo být pro Vás to pravé?

Když se ve Vimperku otvírala Boxovna, tak mi bratr říkal, že bych to mohla zkusit. Řekla jsem si, proč ne. On mě často směřuje k tomu, že když něco chci, tak to mohu dostat, když budu pracovat a něco pro to udělám. Chtěla jsem si box zkusit.

Začátky však bývají většinou těžké, jak to bylo u Vás?

Na prvním tréninku jsem si říkala, že to nebude vůbec jednoduché, ale přesto jsem chtěla jít dál. Po pár tréninkách mě to chytlo a box mě moc baví.

Kolik času Vám box zabere?

Třikrát týdně chodím na trénink boxu a dvakrát na kruhový trénink, který je jak o posilování, tak i o boxu. Snažím se absolvovat všech pět tréninků v týdnu, samozřejmě, když nejsem nemocná, nebo když nepotřebuji upřednostnit školu. Ale ve škole stíhám, takže se mohu i boxu věnovat naplno.

Sledovala jste box již dříve, nebo až se začátkem Vaší přípravy?

Spíše až se začátkem mých tréninků. Ale pamatuji se, že když jsem byla mladší, tak se mi box vůbec nelíbil. Měla jsem pocit, že do sebe jen mlátí a nemá to žádný smysl. Postupně jsem pochopila, že to smysl má. Není to jen o mlácení, ale i hodně o přemýšlení. Kam člověk šlápne, kam dá úder a podobně. Není to jen o síle v rukách, ale hodně o myšlení.

Máte v boxu nějaký vzor?

Nemám jeden vzor. Postupně sleduji různé boxery a snažím si z jejich stylu něco vzít. Skvělé bylo sledovat české reprezentantky, které trénovaly tady ve Vimperku. Bylo na nich vidět, jak je box baví. I když trénink odmakaly, tak měly pořád úsměv na tváři.

Zaujalo mě, že jste s reprezentací odmakala celý trénink a bylo vidět, že Vás to také ohromně baví.

Opravdu mě to bavilo. Snažila jsem se, bylo to docela složité, ale zvládla jsem to.

Byla to pro Vás motivace, že jste s nimi stíhala?

Určitě to motivace je a vidím, že se pořád mám kam posouvat a třeba i něčeho dosáhnout.

Box je tedy tím top sportem, kterému se budete věnovat pořád dál?

Chci se mu věnovat, pokud to půjde. Je to sport který jsem si zkrátka oblíbila a chci pro něj dělat maximum, co to půjde.