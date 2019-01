České Budějovice - Volejbalisté Jihostroje České Budějovice neměli s Příbramí vážnější problém. Vyhráli hladce 3:0 a chystají se na Pohár CEV. Ve středu nastoupí v Apeldoornu.

Favorit jasně splnil svůj úkol. Trenér Jan Svoboda vyslal do základní sestavy mladíka Kraffera, ten zápas odstartoval vydařeným příjmem servisu, hned vzápětí přidal eso a naskočil do výborného utkání. Hosté protočili několikrát sestavu, jenže nedokázali zastavit nápor Jihostroje.

První set vyhrály České Budějovice hladce 25:17, ve druhém nechaly soupeře uhrát jen o dva body víc. Až ve třetím dějství Příbramští drželi s vicemistrem krok. Dostali se dokonce do vedení. Ale závěr znovu patřil domácím, kteří vyhráli hladce 3:0 a jsou v čele tabulky.

Jihostroj ČB- Příbram 3:0 ( 17, 19, 18). Jihostroj ČB: Habr, Maciel, Sobotka, Mach, Kraffer, Michálek – libero Kryštof. Trenér Jan Svoboda. Diváků 806. Čas: 76 minut.