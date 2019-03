Na tradičním turnaji kategorie Future Series pod názvem Slovak Open barvy SKB Český Krumlov hájili Jaromír Janáček a Tomáš Švejda ve čtyřhře. Janáček navíc nastoupil i ve smíšené čtyřhře s exkrumlovskou spoluhráčkou Sabinou Milovou (nyní Meteor Praha).

Oba krumlovské páry byly v soutěži nasazeny, a tak se měly co ohánět, aby svou kvalitu potvrdily. Ziskem dvou bronzových medailí se to podařilo!

V konkurenci 250 hráčů ze 43 zemí se probojovala čtyřhra mužů Janáček a Švejda až do semifinále. Turnaj byl dobrou vizitkou jejich aktuální formy, protože na cestě k bronzové medaili museli porazit norskou dvojici Marim / Xu (21:8, 21:10), dánský pár Fleischer / Lau po soustředěných výkonech v koncovkách (21:18, 21:19). V boji o postup mezi čtyři narazili na nasazenou anglickou dvojici Jones / Torjussen a po dvou přesvědčivých setech (21:16, 21:17) byli v semifinále. Tam čekali Thajci Jomkoh a Sothon. Po třísetové bitvě (21:17, 13:21, 11:21) se nakonec z postupu do finále radovala thajská dvojice.

Smíšená čtyřhra české dvojice Janáček a Milová se vyvíjela v podobném duchu jako čtyřhra mužů. Jihočeši nejprve po třech setech porazili ukrajinský mix Chakalov a Dzhanhobeková (16:21, 21:6, 21:18). Pak jim zápas skrečovali Poláci a ve čtvrtfinále porazili skotský pár MacGregor a Sidebottomová (21:18, 21:16). V semifinále však již nestačili na nasazenou dvojku, španělský mix Zapico a Usleová ve třech vyrovnaných setech (21:17, 17:21, 14:21).

SLOVA OD KORMIDLA

Šéftrenér a předseda krumlovského SKB Radek Votava k vystoupení svých svěřenců na slovenském turnaji řekl:

„Před rokem byl turnaj Future Series na Slovensku pro Tomáše s Mirkem prvním mezinárodním společným vystoupením, při kterém startovali v kvalifikaci a prošli pak až do semifinále. Po roce byli první nasazení, mimo jiné jako jedenaosmdesátí na světě. Na turnaj se moc těšili, ale zároveň na nich byla vidět nervozita. Přece jenom pocit obhajoby nastal úplně poprvé. Ve výměnách to bylo vidět hodně, zejména u Tomáše. Z mého pohledu odehráli turnaj, na kterém udělali strašně moc chyb, ale neřekl bych, že stupidních. Vše ovšem vycházelo z dobré myšlenky i se solidním provedením, ale bylo to nejisté. O to více mám za oba radost, že zvládli soupeře z Dánska, když se v zápase setkali s jinou rozehrávkou, než na předchozích turnajích, a singlisty z Anglie. Do semifinálové zápasu vstoupili moc dobře a v polovině prvního setu vedli 11:2. Po přestávce ale začali soupeři přidávat a dotahovat. Klukům se přesto koncovka povedla. Od druhého setu už ovšem měli více ze hry soupeři a kluci se museli sklonit před výkonem Thajců. Určitě to ale byla obrovská zkušenost, a to zejména pro mladšího z dvojice. Mirek je v tomto přece jenom zkušenější a má už objeto daleko více mezinárodních sezon.

Janáček hrál i mix a konečně jim to se Sabinou Milovou na kurtu fungovalo. Určitě to ještě není nic optimálního, ale prostě, když fungují spolu na kurtu, tak jim to jde. Mám z toho za oba radost a věřím, že oběma tento turnaj pomůže i do budoucna.

Závěrem děkuji klukům za super přístup a také pozornost, se kterou dokáží radám, přáním a novým věcem naslouchat. Důležité je tomu věřit. Ale to už je na vás, chlapci!

Po návratu ze Slovenska jsme měli jen takovou volnější neděli, pouze s lehkým dopoledním výklusem a odpolední krátkou deblovou poradou. Od pondělí už nám zase pokračovala příprava podle plánu. Další turnaj budou hrát kluci od pátku v Portugalsku.“

Radek Votava, Karel Vosika