/FOTOGALERIE/ Portugalské Odivelas hostilo evropský šampionát judistů v kategorii mládeže do 18 let. Skvěle si vedla kaplická Marie Žofie Košnarová a přivezla bronz.

Marie Žofie Košnarová vybojovala na ME kadetek v Portugalsku bronz. | Foto: Poskytl Libor Štěpánek

Na šampionátu v Portugalsku se představilo 404 judistů ze 40 evropských zemí. Marie Žofie Košnarová si musela proklestit cestu na šampionát přes náročnou kvalifikaci evropských pohárů.

Do dějiště šampionátu cestovalo kompletní reprezentační družstvo dívek o několik dní dříve, aby mělo dostatek času na finální přípravu. V programu turnaje se postupně představila děvčata Markéta Korčáková (-48 kg), Adéla Šimůnková (-63 kg), Štěpánka Hojdarová (-70 kg) a členka judistického oddílu SK Kaplice Marie Žofie Košnarová (+70 kg). Národní tým do 18 let doplnili ještě chlapci Vítek Šarboch a Adam Jakš startující shodně ve váze -81 kg.

Marie Žofie Košnarová vybojovala na ME kadetek v Portugalsku bronz.Zdroj: Poskytl Libor ŠtěpánekKaplická závodnice si vybojovala bronz díky skvělým výkonům v první čtyřech zápasech, které vyhrála na ippon a postupně porazili závodnice z Gruzie, Turecka, Estonska a Rakouska. Jediná prohra přišla ve čtvrtfinále, kde našla přemožitelku v podobě polské závodnice. Skvělou bilancí čtyř výher a jediné prohry Košnarová zpečetila svou skvělou formu, která ji tento rok provází. Cenný kov, v podobě bronzové medaile, byl jediný pro Českou republiku.

„Příprava byla náročná. Podílelo se na ní se mnou opravdu hodně lidí a spousta dalších mě podporovala. Všem jim chci poděkovat, nejvíc však svému osobnímu trenérovi Liboru Štěpánkovi, který se mnou už dlouho prožívá všechny moje úspěchy i nezdary. Mojí přípravě věnoval v posledních měsících obrovské množství svého času a energie. Díky, Libore,“ uvedla po bronzovém evropském šampionátu Marie Žofie Košnarová.

Marie Žofie Košnarová vybojovala na ME kadetek v Portugalsku bronz. Na snímku s reprezentační trenérkou Andreou Pokornou a osobním trenérem Liborem Štěpánkem po příletu do Prahy.Zdroj: Poskytl Libor Štěpánek

„Výsledek je to výborný a jsme spokojeni. Čtyři těžká utkání Madlen zvládla a vyhrála je před časovým limitem na ippon. V utkáních, kde tahala za kratší konec, dokázala otočit výsledek ve svůj prospěch. Těžké momenty zvládla. Předvedla výkon, který si zasloužil medaili. Jsem opravdu rád, že naše společná příprava měla smysl,“ pochválil závodnici trenér Libor Štěpánek.

Před kaplickou judistkou je však za měsíc další vrchol sezony. „Nyní nás čeká zasloužené volno a pak další příprava směrem k Evropským hrám mládeže na konci července v Mariboru a o měsíc později k Mistrovství světa v Záhřebu. Připravovat se budeme doma, ale i v zahraničí. Tréninky máme naplánované v Kaplici, kde máme skvělé podmínky v nové městské sportovní hale Bělidlo. Absolvujeme tréninkové srazy v Brně a v Krkonoších na Černé Hoře. Hned po Evropských hrách budeme přejíždět na tréninkový sraz do slovinské Izoly. Poděkování za podporu patří celé tréninkové skupině, nesmím také zapomenout na fyzioterapeutku Týnu Růžičkovou, Františka Fundu a v neposlední řadě na rodiče a trenérku národního týmu Andreu Pokornou,“ doplnil Libor Štěpánek.