Na celostátním turnaji jednotlivců GP „B“ U-17 v Ústí nad Labem se Krumlovákům Adamu Ječmínkovi a Adamu Marťánovi dařilo zejména ve čtyřhře juniorů, když se probojovali mezi českou elitu.

Adam Ječmínek a Adam Marťán se probojovali mezi českou elitu. | Foto: Radek Votava

V semifinále sice skončili na dvojici Dvořák (So ČB) / Rázl (Liberec), ale před tím museli vybojovat řadu těžkých zápasů. V prvním kole porazili ve dvou setech Havlíčka s Urbancem (Pardubice) 21/8, 21/13. V dalších kolech je čekali už jenom nasazené páry. Ve druhém kole zůstala na raketě druhá nasazená dvojice Fürst / Nejedlý (Meteor Praha) 20/22, 21/15, 21/16 a postoupili do čtvrtfinále. V něm porazili pátý nasazený pár Matula (Rider Sport) /Vojtěch (Hr. Králové) 21/17, 19/21 a 21/14 a postoupili do nedělního semifinále. Nakonec z toho byla pěkná bronzová medaile.