Jihočeši stihli absolvovat základní část a pandemie koronaviru jim zastavila nadstavbovou fázi kolo před koncem. Hradec skončil první, Písek hned za ním. Následovat mělo play off a baráž.

Asociace ligových klubů však odhlasovala ukončení letošního ročníku basketbalové ligy mužů Kooperativa NBL, což potvrdila i nejvyšší instance, tedy výbor České basketbalové federace.

Zatím ale nebyl určen mistr, ani závěrečné pořadí soutěže. A teprve upřesněna bude i situace kolem baráže, kterou měl sehrát poslední celek letošního ročníku NBL a finalisté první ligy.

„Konečné pořadí včetně potvrzení mistra bude stanoveno až výborem ČBF i na základě ukončení nižších soutěží. Totéž platí pro případnou baráž. Možností je ve hře celá řada,“ uvedl předseda Asociace ligových klubů NBL Tomáš Kotrč. Rozhodnout by se mělo až po ukončení aktuálního nouzového stavu, tedy v řádu třiceti i více dnů.

Na řadu může přijít i varianta, která bude počítat s tím, že z nejvyšší soutěže nikdo nespadne a KNBL bude hrát více týmů. Rozšíření o jednoho účastníka na lichý počet však nedává smysl, proto by se celkový počet mohl rozrůst o dva na čtrnáct. V takovém případě by mezi kandidáty byli jindřichohradečtí i písečtí basketbalisté.

Mimochodem, není to žádné plácnutí do vody, vedení českého basketbalu o této možnosti uvažovalo pro následující ročník 2020/ 2021, takže by se rozšíření elitní ligy jen o rok uspíšilo.

Jak situací vnímají na jihu Čech? Postoj jindřichohradeckých GBA Lions je jasný. Už do minulé sezony vstupovali s ambicemi vrátit se do nejvyšší soutěže a nejinak tomu je i v tomto ročníku.

„Máme nějaké signály, ale dokud to nebude odhlasované, není nic definitivní. My samozřejmě do nejvyšší soutěže chceme a netajíme se tím, Musíme však počítat se všemi variantami. Je doba temna a nevíme, kam se to posune,“ podotkl Radek Novák, generální manažer GBA Lions.

V Písku by postup sice vyžadoval splnění přísnějších kritérií na halu a vyšší rozpočet, ale ani to by nemuselo být nepřekonatelnou překážkou.

„Probíhá diskuse o rozšíření KNBL a s tím i o naší účasti. Asi bychom se postupu úplně nebránili,“ potvrzuje zakladatel píseckého basketbalového klubu Miroslav Janovský.