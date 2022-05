Zkušený matador si dal od závodění kratší pauzu, ale loni se na tratě vrátil a hned o sobě dával pořádně vědět. Ve své třídě 12 byl třetí na Valašské rallye, na Rallye Šumava se postavil dokonce na druhý stupínek. Jenom domácí Rallye Český Krumlov, která se jela kvůli covidovým opatřením netradičně na podzim, mu nevyšla a kvůli technickým potížím do cíle nedojel.

Vynechat musel z plánovaných soutěží pouze ze zdravotních důvodů Rallye Pačejov, pro kterou zapůjčil svůj vůz svému dlouholetému spolujezdci Jiřímu Jevickému, jenž obsadil při své premiéře za volantem druhé místo. V celkové klasifikaci šampionátu skončil Jinderle ve své třídě druhý.

Návrat na závodní tratě si užíval. „Bavilo mě to moc,“ přikývne. „Návrat to byl z jeho strany velkolepý,“ bleskově doplní jeho pohotový spolujezdec.

Jinderleho mrzela pouze právě českokrumlovská soutěž, kterou považuje každoročně za vrchol sezony. Na vině přitom nebyl netradiční podzimní termín. „Krumlov už se kdysi před dlouhými lety na podzim jel, ale já jsem zvyklý na pampelišky a chvátám do cíle, abych stihl vytočit co nejvíc medu,“ s úsměvem připomíná svou včelařskou vášeň.

Na trati prý ale velký rozdíl nebyl. „V půlce listopadu ještě nemrzlo, takže tam bylo jenom napadané listí. Ale když prší, tak je na Krumlově na trati vždycky marast,“ nabídl svůj postřeh Jevický.

Novinkou byla na podzim večerní divácká superzeta na českobudějovickém výstavišti. Ta se jela za tmy vůbec poprvé v historii. „Jet na Živitelce na světla bylo trochu náročnější,“ připustí pilot, jenž na výstavišti o vteřinku prohrál se svým velkým kamarádem, ale na trati také soupeřem Václavem Šejdou. „Ale hned na Rožmitálu jsme mu to pak vrátili,“ okamžitě s nadhledem kontruje.

To byla však poslední radost na podzimní soutěži. Poté mu vystavily stopku technické problémy. „Na startu erzety ve Svatém Jánu nám praskla poloosa. Museli jsme odstoupit a druhý den už jsme pokračovali jenom v rámci super rallye. To znamená, že jsme jeli bez nároku bodovat do šampionátu,“ vysvětluje.

Ani druhý den se však do cíle nedostali. „Na Malontech nám odešla spojka a museli jsme odstoupit,“ konstatuje.

Slavnostního vyhlášení mistrovství republiky za uplynulou sezonu se Jinderle nezúčastnil. „Ale nebylo to tak, že by nás někdo nepozval. Jednotlivé třídy se samostatně nevyhlašovaly. Ale jinak do Prahy stejně moc nejezdím,“ podotkne bez jakékoliv hořkosti v hlase.

Loňská sezona už je ale minulostí a duo J+J se chystá na letošní Krumlov. Pro zkušeného pardála za volantem to bude již patnáctý. Ze čtrnácti předcházejících startů má vyrovnanou bilanci. Sedmkrát se dostal do cíle a sedmkrát ne…

Největší karambol zažil v roce 2005, kdy skončil s pronajatým Peugeotem v kotrmelcích na louce u Svatého Jánu. Zatímco auto bylo pomlácené pořádně, sám pilot jako by byl ze železa a vystoupil zcela nezraněn. „Byl to můj největší karambol v kariéře a nemusel bych si ho už zopakovat,“ přeje si.

V zimní přípravě nechtěla sehraná dvojice nic podcenit. Spolujezdec Jevický se snažil zapracovat především na snížení tělesné váhy. „To byl podnět od Honzy a podmínka další spolupráce. Že prý nás takhle auto neuveze,“ směje se. „Koupil jsem si rotoped, a když vyšel čas, tak jsem se každý den snažil hodinku šlapat. A dostal jsem se těsně pod slíbenou hranici metráku,“ hrdě hlásí. „Ani jsem k tomu nemusel upravovat stravu. Ale cítím se rozhodně svěžejší,“ ujistí.

Na kondici pracuje i samotný pilot. „Místo rotopedu jsem koupil chalupu, takže o fyzickou práci mám postaráno,“ trumfuje svého parťáka.

Kompletní repasí prošel před sezonou rovněž jejich vůz Honda Civic. Novinkou je ale v letošní soutěžácké sezoně rozdělení do tříd. „Jedou se dvě divize. Jedna pro vozy s platnou homologací, druhá pro auta s propadlou. Šedesát procent je jich jako my v té druhé,“ informuje Jevický.

Českobudějovická posádka bude startovat ve třídě RN7. „Chceme hlavně dojet do cíle a užít si to,“ deklaruje Jevický cíle pro víkend a Jinderle ho okamžitě opraví: „Chceme vyhrát,“ má zcela jasno. „Nebo minimálně zaútočit na stupně vítězů,“ upřesní.

Trať soutěže se od té loňské příliš neliší. „Rožmberk se jede obráceně a Malonty se prodloužily do původní délky. Je to prakticky stejné. Těšíme se. Krumlov je naše jednoznačně nejoblíbenější soutěž,“ říká Jinderle za oba.

Hned třikrát se letos pojede divácká supererzeta na výstavišti. „Je to tam zrádné, je třeba si dávat pozor na obrubníky,“ upozorňuje Jinderle a Jevický k tomu doplní: „Je to ale zase dobré pro mechaniky, kteří mají jednu z mála možností podívat se také na závod.“

Právě mechanikům posílají oba poděkování za to, jak nachystají jejich vůz na prestižní závod. „A Vaškovi Šejdovi přejeme, aby se mu dařilo a dojel letos do cíle,“ vzkazuje i v rámci zdravého hecování svému kamarádovi a zároveň tentokrát i soupeři.

Program 49. ročníku Rallye Český Krumlov

PÁTEK

7 – 11 technické přejímky, 11 – 13 shakedown, 13:30 Czech New Energies Rallye, 14:15 exhibiční jízdy, 15:30 Rallye Legendy Show, 16:00 RZ 1 CB Auto Rallye Aréna 1, 16:08 servis, vše v Č. Budějovicích (výstaviště), 17:00 slavnostní start v Č. Krumlově (Jelení zahrada), 17:32 RZ 2 Rožmitál 1 (Spolí – Rožmitál na Šumavě), 18:12 RZ 3 Ján 1 (Blansko – Svatý Jan nad Malší), 19:05 RZ 4 CB Auto Rallye Aréna 2 (Č. Budějovice, výstaviště), 19:13 přeskupení, 19:48 servis (vždy Č. Budějovice – výstaviště), 21:03 RZ 5 Rožmitál 2 (Spolí – Rožmitál na Šumavě), 21:43 RZ 6 Ján 2 (Blansko – Svatý Jan nad Malší).

SOBOTA

7:30 servis v Č. Budějovicích (výstaviště), 9:05 RZ 7 Kohout 1 (Soběnov – Předlesí), 9:43 RZ 8 Malonty 1 (Pohorská Ves – Rychnov nad Malší), 10:44 RZ 9 Rožmberk 1 (Rožmberk n. Vlt. – Rožmitál na Šum.), 11:15 přeskupení v Kaplici (parkoviště u Ševčíků), 12:32 RZ 10 CB Auto Rallye Aréna 3 (Č. Budějovice, výstaviště), 12:40 servis v Č. Budějovicích (výstaviště), 14:00 RZ 11 Kohout 2 (Soběnov – Předlesí), 14:36 RZ 12 Malonty 2 (Pohorská Ves – Rychnov nad Malší), 15:37 RZ 13 Rožmberk 2 (Rožmberk n. Vlt. – Rožmitál na Šum.), 16:10 cíl v Č. Krumlově (Jelení zahrada), 19:30 slavnostní vyhlášení vítězů v Č. Krumlově (Jelení zahrada), 22:00 Rallye afterparty v Č. Krumlově (City Lounge Music Club & Bar).