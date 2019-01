Český Krumlov - Dvaačtyřicet registrovaných hráčů i ryzích amatérů bodovalo v tradičním letním klání.

Už pošesté na krumlovských drahách triumfoval loučovický Miroslav „Šáňa“ Pešadík (uprostřed) před svými bývalými spoluhráči z druholigového Vltavanu Karlem Jirkalem (vlevo) a Josefem Syslem mladším (vpravo). | Foto: DENÍK/Pavel Kacerovský

Po celé prázdniny se vždy v pondělních termínech na drahách českokrumlovské kuželny U Trojice konal už šestý ročník ročník tradičního letního turnaje pro registrované i neregistrované hráče.

Seriál, který se každoročně hraje systémem na třicet hodů do plných kuželek, přilákal i letos početné startovní pole. Do šestého ročníku se zapojilo několik desítek hráčů v pěti vypsaných kategoriích, z nichž 42 hráčů v jednotlivých turnajích bodovalo (pozn. – body pro nejlepších pět, do celkové hodnocení se započítávalo sedm nejlepších výsledků z deseti turnajů).

V nejprestižnější kategorii registrovaných mužů zvítězil již pošesté loučovický Miroslav „Šáňa“ Pešadík, který hraje ligu v sousedním Rakousku. Letos však několikanásobný vítěz a obhájce nebyl tak suverénní jako v předešlých letech, když vyhrál až po velkém boji před Karlem Jirkalem a Josefem Syslem mladším, kteří hrají za druholigové Loučovice. Nejlepšího výkonu dosáhli K. Jirkal, domácí Radek Šlouf a Josef Sysel mladší, když všichni v jednom z turnajů zapsali 202 shozených kuželek.

V kategorii neregistrovaných mužů obhájil loňské vítězství Tomáš Vařil mladší před Alešem Mikem a Liborem Doubkem. Nejlepší sérii předvedl nakonec třetí v pořadí Libor Doubek výkonem 192 shozených kuželek.

V kategorii neregistrovaných žen vyhrála Štěpánka Vařilová před Jaroslavou Haanovou a třetí skončila Jarmila Šítalová. Nejlepší výkon předvedla vítězná Štěpánka Vařilová, a to 179 shozených kuželek.

Kategorii registrovaných žen vyhrála Hana Poláčková, druhá skončila Ilona Hajsáková a třetí byla Klára Maurencová, všechny z pořádajícího oddílu ŠK Č. Krumlov. Nejlepší výkon však předvedla až čtvrtá v konečném pořadí Karla Kolouchová. Hráčka domácího A týmu zapsala 199 shozených kuželek a vytvořila tím nový ženský rekord kuželny.

V kategorii mládeže zvítězil Stanislav Werner mladší, který vyhrál všech deset turnajů. Druhý byl Tomáš Hendrych a třetí místo obsadil Jan Maurenc. Nejlepší výkon předvedl vítězný Stanislav Werner, který při jednom ze svých deseti triumfů shodil 178 kuželek.

Zrcadlo výsledků

Muži – registrovaní: 1. Pešadík 30 bodů, 2. K. Jirkal 29, 3. Sysel ml. 25, 4. Šlouf 18, 5. Gondek 14, 6. Matoušek 14, 7. Suchánek 10, 8. Kolouch 6, 9. Zadák 4, 10. Kouba 3, 11. Valkovič 2, 12. Smolena 2 body.

Muži – neregistrovaní: 1. Vařil ml. 34 bodů, 2. Mik 27, 3. Doubek 27, 4. Werner 13, 5. Sládek 12, 6. Moravčík 10, 7. Růzha 6, 8. Vařil st. 5, 9. Bürger 3 body.

Ženy – registrované: 1. Poláčková 28 bodů, 2. Hajsáková 21, 3. Maurencová 20, 4. Kolouchová 18, 5. Hanáková 17, 6. Hajduchová 15 bodů.

Ženy – neregistrované: 1. Vařilová 32 bodů, 2. Haanová 31, 3. Šítalová 26, 4. Poláčková 17, 5. Sládková 15, 6. Blechová 12 bodů.

Mládež: 1. Werner ml. 35, 2. Hendrych 26, 3. Maurenc 21, 4. Sládek 10, 5. Sládková 9, 6. Poláček 4, 7. Suchánek 3, 8. Moravčíková 2, 9. Křižák 1 bod.

Stanislav Werner, Karel Vosika