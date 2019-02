Poreč - Turnaj v Chorvatsku byl pro juniory SKB ČK velmi úspěšný.

Lucie Černá oprávněnost nominace do reprezentačního týmu juniorů na ME jasně potvrdila. | Foto: DENÍK/Pavel Kacerovský

Badmintonoví junioři krumlovského SKB Lucie Černá a Jaromír Janáček pod vedením trenéra Votavy startovali na Mezinárodním mistrovství juniorů Chorvatska.

Pro naše barvy a zejména pro Černou to byl turnaj velmi úspěšný, protože vybojovala druhé místo ve dvouhře juniorek, společně se svou finálovou přemožitelkou z dvouhry Katkou Tomalovou přidala ještě bronz ve čtyřhře a společně s Janáčkem brala i pěkné páté místo v mixu.

„Po druhém místě na Slovensku je to pro Lucku další velmi dobrý výsledek. Po finále dvouhry jsme sice byli zklamaní, ale je třeba se dívat do budoucna. Cesta k dobrým výsledkům není vždy jednoduchá, vítězství se musí často opravdu vybojovat a někdy to prostě nevyjde,“ říká trenér Radek Votava.

Dvouhra juniorky: Černá na cestě do finále porazila Iličovou (Chorvatsko) 21:4, 21:2, Hajdinakovou 21:5, 21:11, Perenyiovou (obě Maďarsko) 21:17, 21:15 a Polcovou (Slovinsko) 21:18, 21:14. V boji o zlato však s Tomalovou prohrála 0:2 na sety – 2. místo.

Dvouhra junioři: Janáček v prvním kole singlu nestačil na Rusa Dolotova a po 23 minutách prohrál 19:21 a 15:21 – 33. místo.

Smíšená čtyřhra: Janáček s Černou měli v prvním kole volný los a ve druhém si poradili s chorvatskou dvojicí Hranilovič / Skorupová 21:18, 21:16. Ve čtvrtfinálovém boji o medaile však podlehli ruskému páru Zinčenko / Morozovová 16:21 a 22:24 a museli se spokojit s pátým místem.

Čtyřhra juniorky: Černá s Tomalovou se probojovaly až do semifinále, tam však česká děvčata nestačila na ruskou dvojici Morozovová a Rogovová, prohrála ve dvou setech (18:21, 11:21) a brala bronz.

Čtyřhra junioři: Janáček nenašel partnera mezi českými hráči, a tak se pro turnaj v Chorvatsku dostal do dvojice s domácím hráčem Mariem Dusparou. I když prohraný, byl jejich třísetový souboj s ruským párem Bojarskij a Jedelev pro česko-chorvatskou dvojici dobrou vizitkou.

Slova od kormidla

Trenér Radek Votava vystoupení dvojice svých svěřenců na MMJ Chorvatska hodnotil: „Lucka i Mirek odehráli na turnaji velice dobré zápasy a při jejich mládí to může mít vliv na jejich budoucnost. Pro Janáčka je to první juniorská sezona a hrát zápasy v mnoha případech se starším protivníkem, to je také hodně o zkušenostech.

Utkal se s mladým hráčem z Ruska, v prvním setu měl vše lépe rozehrané, ale v samotném závěru začal hodně kazit a druhý set byl již v režii soupeře. Mirek ale určitě ví, na čem je třeba pracovat, co je důležité pro každou výměnu a do koncovek.

Černá, byť je jí teprve šestnáct, je už ostřílenou hráčkou a třeba finále na mezinárodní scéně pro ni není již nic nového. V prvním setu s Tomalovou jen těžko hledala protizbraň, ale ve druhém dokázala bojovat na hranici možností, v koncovce hrála skvěle a měla i dva setboly. Pak ale udělala zbytečné chyby a výhru darovala soupeřce.

I Lucka ví, na čem je potřeba pracovat, aby byl její výkon stabilní a zejména v důležitých okamžicích co možná nejlepší. Ve společné smíšené čtyřhře se oba postupně učí lépe pracovat na rozehrávce i správném postavení a jde jim to stále lépe a lépe. I ve čtyřhře oba odehráli velice dobré zápasy.“

Radek Votava, Karel Vosika