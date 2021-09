Společně s dalším mládežnickým reprezentantem z líhně českobudějovického klubu Josefem Leštinou studují Gymnázium Česká, které je také zaměřeno na sport. „Jelikož jsem většinu času na soustředěních a chybím ve škole, tak mi sportovní gymnázium vyhovuje. Vychází mi vstříc s uvolňováním, ale také se to musí odrážet na tom, že musím mít dobré známky,“ uvědomuje si Lukas Tóth.

Mladý blokař si ze světového šampionátu přivezl problémy s koleny, která ho trápí delší dobu. Tento týden by se však měl naplno zapojit do tréninků s A týmem i mládežnickými kategoriemi Jihostroje. „Pomáhá mi, že máme v klubu k dispozici fyzioterapeutku, maséra i kondičního trenéra,“ oceňuje Tóth, který bude v této sezoně nastupovat v extralize kadetů a juniorů.

V posledních měsících se objevil na několika srazech mládežnických reprezentací různých věkových kategorií. A například v Teheránu tým fungoval pouze v režimu hotel–hala. „Nemůžu říct, že to nebylo náročné období. Bylo, a to hlavně časově. Ale vím, že musím něco obětovat, pokud se chci neustále zlepšovat,“ říká Tóth, kterého kvůli jeho účastem na reprezentačních akcích dosud nemohli vyzkoušet v přípravě trenéři A-týmu.

"Teprve šestnáctiletý talent českobudějovického volejbalu Lukas Tóth byl v základní sestavě české reprezentace ve všech zápasech," doplňuje Matěj Mayer zajímavou statistiku. Tóth dostal šanci, přestože v týmu byli hráči o dva roky starší. „Můj cíl byl nejprve dostat se do závěrečné dvanáctky, která odletí na šampionát. Postupem času jsem se probojoval do základní sestavy, takže jsem byl velmi spokojen, že jsem mohl nastupovat od začátku zápasu. Na začátku turnaje mě lehce svazovala nervozita, ale s dalším průběhem jsem se cítil lépe,“ vypráví.

Lukas Tóth pochází z volejbalové rodiny. „Myslím, že umístění mezi top deseti týmy na světě je dobré, ale samozřejmě jsme měli vyšší cíle. Dalo by se říct, že pro nás byl osudový zápas s Brazílií. Kdybychom zvládli lépe poslední dva sety, ve kterých nám nevyšly začátky, tak bychom mohli jít na Indii místo Íránu a celé mistrovství mohlo dopadnout jinak,“ vrací se k zápasu v základní skupině, v němž Česká republika vedla nad Brazílií 2:1 na sety. Nakonec však prohrála 2:3 a získala těžšího soupeře pro osmifinále.

Volejbalová reprezentace do 19 let má za sebou vrchol sezony, kterým bylo mistrovství světa v Teheránu. "České barvy hájili odchovanci Jihostroje Lukas Tóth a Josef Leština, kteří pomohli národnímu týmu k deváté příčce," informuje tiskový mluvčí českobudějolvického klubu Matěj Mayer.

Jihostroj České Budějovice výborně pracuje s mládeží. Odráží se to i na pozvánkách do reprezentace. Jednu obdržel i talentovaný Lukas Tóth.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.