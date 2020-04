V 29. ročníku ankety byla oceněna desítka jednotlivců, vyhlášen byl nejlepší kolektiv, talentovaní mládežníci, trenéři, funkcionáři a došlo i na zvláštní kategorie.

V kategorii výsledkově nejúspěšnějších mládežníků z Českokrumlovska byla oceněna sedmička talentovaných sportovců bez určení pořadí.

Sportovní talent Českokrumlovska 2019

Jindřich Kordík (Slavoj Český Krumlov), fotbal

Odchovanec krumlovského Slavoje Jindřich Kordík (ročník 2002) je kapitánem družstva starších dorostenců, kteří působí v krajském přeboru. Jen v podzimní části nastřílel ve 12 mistrovských zápasech 21 branek. Je už také zařazený do širšíhokádru A mužstva dospělých.

Magdalena Košnarová (SK Kaplice), judo

Starší žákyně Magdalena Košnarová (ročník 2006) patří mezi nejlepší judistky v republice v kategorii do 52 kg. Účastnice Olympiády dětí a mládeže v Liberci v roce 2019 vybojovala bronzovou medaili na přeboru ČR a pátá skončila v Českém poháru, který hostil Nový Bydžov. Zařazena je rovněž do žákovského výběru Jihozápadního regionu.

Tereza Kratochvílová (SK Vltava Český Krumlov), kanoistika

Nadějná krumlovská kajakářka Tereza Kratochvílová (ročník 2003) vybojovala v uplynulém roce v dorostenecké kategorii na mistrovství republiky ve sjezdu stříbro ve sprintu a bronz v klasickém závodě. Výborně si počínala i na mistrovství světa juniorů v Bosně a Hercegovině dojela ve sprintu čtvrtá a na klasické trati pátá. Prosadila se už rovněž i v kategorii žen, což potvrdila čtvrtým místem na republikovém šampionátu. Vše si vynahradila v závidě družstev, v němž získala jako členka vítězného českokrumlovského týmu dva tituly mistryně republiky v závodě singlkanositek na klasické trati i ve sprintu.

Jakub Kasper (SK Vltava Český Krumlov), kanoistika

V kategorii mladších žáků závodil Jakub Kasper (ročník 2007) posledním rokem a připsal si skutečně výrazné úspěchy. Na mistrovství republiky získal pět zlatých medailí, což se doposud žádnému z úspěšných krumlovských žákovských kanoistů nepodařilo. Tři ze závodu družstev a dvě v deblkanoi společně s M. Paloudou. V individuálních kláních je jeho největším úspěchem stříbrná medaile v MČR ve sprintu v nejobsazovanější kategorii kajaku.

Klára Hudová (Taekwon-do škola Velešín), taekwond-do

Svému sportu se Klára Hudová (ročník 2006) věnuje od sedmi let. Svými výkony se propracovala do střediska talentované mládeže Jihočeského kraje a řekla si i o nominaci na mistrovství Evropy. V loňském roce se v Nymburku stala mistryní republiky ve sportovním boji v kategorii starších žákyň do 50 kg, ve stejné disciplíně triumfovala i na MČR barevných pásků v Ostravě a vyhrála jeden z celorepublikových turnajů.

Matyáš Puffr (SKB Český Krumlov), badminton

Matyáš Puffr (ročník 2009) je velice talentovaným a pracovitým badmintonistou, který se stále učí nové věci a výkonnostně roste. Ve své věkové kategorii patří v České republice patří do absolutní špičky a svými výkony a přístupem se stále ukazuje i mezi staršími. Přehled jeho úspěchů v loňském roce je velmi dlouhý. Zmínit lze třeba prvenství ve dvouhře na celostátním turnaji hráčů do 11 let, tři vítězství v republikovém seriálu přípravek, opakované triumfy ve dvouhře, čtyřhře i smíšené čtyřhře v krajských turnajích, či páté místo ve dvouhře na MČR v Dobřanech.

Viktorie Shrbená (Karate Panthers Český Krumlov), karate

Karate se Viktorie Shrbená (ročník 2010) se věnuje velmi krátce, necelé dva roky, přesto se v roce 2019 už stala mistryní republiky. Nejdříve však musela podstoupit náročnou kvalifikaci, v níž pokaždé získala medaili. Kromě titulu šampionky přidala zlato a stříbro v národním poháru a dvě prvenství v krajské lize karate.