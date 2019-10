Atraktivním soubojem s úřadujícími mistry republiky z Benátek nad Jizerou vstupují do nového ročníku extraligy badmintonisté SKB Český Krumlov, kteří největšího favorita soutěže přivítají v sobotu 26. října od 10 hodin na svých kurtech. O den později se pak krumlovský tým představí v Klimkovicích (11).

začíná extraliga badmintonistů. | Foto: Archiv SKB Č. Krumlov

„Bude to náročný víkend nejenom co do síly soupeřů, ale i po organizační stránce a cestování. Náš tým doznal změn a pro letošní ročník angažoval pouze jednoho zahraničního hráče, Dána Madse Emila Christensena, který v loňské sezoně porazil i tuzemského šampiona Adama Mendreka. Dále máme skvělého páraře Matěje Hubáčka a teprve čtrnáctiletou dvojnásobnou mistryni republiky do patnácti let Petru Maixnerovou,“ zmínil předseda klubu a trenér extraligového týmu Radek Votava.