V sobotu 19. října bude na programu soutěž družstev, ve které proti sobě nastoupí kromě výběru Střední Čechy, všechny krajské výběry z jednotlivých regionů ČR. Chybět nebudou ani jihočeské naděje.

V neděli 20. října se odehraje soutěž jednotlivců, ve které se bude hrát dvouhra chlapců a dvouhra dívek a účastníky budou hráči sobotního turnaje družstev. Kromě nominovaných hráčů z naší oblasti dostávají příležitost další domácí hráči - René Neubauer, Štěpán Sýkora, Zuzana Černá, Patrick Došek a René Prokopová, pro které by měl být turnaj jednotlivců také takovou odměnou za jejich snažení na trénincích.

Hrát se bude „švýcarským systémem" a hráči odehrají celkem 4-5 zápasů. Těšit se můžete na velice napínavé souboje v podání nejmladších a nejtalentovanějších badmintonistů z celé České republiky.

"Tento turnaj máme moc rádi. A jeho rozsah je daleko větší, než jenom soutěž, o kterou samozřejmě jde. Je to vždy takové první seznámení nových badmintonistů z celé republiky s Českým Krumlovem a to i díky badmintonu. Následně přijedou na obdobný turnaj třináctiletých, který pořádáme pravidelně každý rok v dubnu, ti nejlepší na mezinárodní červnový turnaj družstev žáků a dubnový evropský turnaj Evropského okruhu sedmnáctiletých. Většina se minimálně jednou zúčastní našich letních kempů, spíše ale vícekrát. A k tomu jsme pravidelní pořadatelé nějakého mistrovství České republiky. Letos to bude MČR pro třináctileté. Zároveň tak máme velkou radost, že můžeme alespoň malinkou měrou přispět i k návštěvnosti České Krumlova, které sportu fandí a místní kluby velice dobře podporuje. Přijďte se při sobotní nebo nedělní procházce na chvilku podívat na to, jak se dá hrát badminton v devíti, deseti nebo jedenácti letech. Budete překvapení. Loňské prvenství v týmové soutěži obhajuje výběr Prahy. Všem přejeme do Českého Krumlova klidnou cestu“, uvedl za pořadatelský tým Radek Votava, předseda SKB Český Krumlov..

Program:

19. 10. 2019 (Sobota) - 8:30 - 19:00 hodin turnaj družstev

20. 10. 2019 (Neděle) - 9:00 - 14:00 hodin turnaj jednotlivců

Účastníci z jihu Čech

„A“

Puffr Matyáš, Círek Lukáš (oba SKB ČK), Vrchotický František (Sokol ČB)

Václavíková Šárka (Sokol ČB), Krupczová Karolína, Anežka Doubravská (SKB ČK)

„B“

Buchálek Adam (Sokol ČB), Reitinger Filip (Sokol Křemže), Kubák Jan (Sokol ČB)

Vlachová Dominika (SKB ČK), Dvořáková Šárka, Hakl Lucie Gitta (obě Sokol ČB)