Lipenský festival přináší návštěvníkům nezapomenutelné zážitky od rána do večera. Úterní večer se nesl ve znamení putování od jezera až na jeden z lipenských vrcholů, kde sportovce neodradilo ani chladnější počasí. Festivalová atmosféra a prázdninové dobrodružství lákají návštěvníky znovu a znovu.

Start VZP Výběhu na Stezku korunami stromů | Video: Deník/ Kamil Jáša

Lipenský festival žije od rána až do večera. Od pátku 16.8. až do neděle 25.8. Pondělní večer si festivalová návštěvníci zpestřili putováním od jezera až na jeden z lipenských vrcholů. Na dominantu, ze které je vidět široko daleko. Sportovce nezastavilo ani chladnější počasí. "Lehce pršelo, ale byl to skvělý zážitek," vyprávěla Anička Gregorová, která se vydala setmělou krajinou společně s dětmi.

Její synové Matěj a František jsou hokejisté, hrají za pražskou Hvězdu, jako správní sportovci vyrazili v rychlém tempu do kopce mezi prvními. Odměna čekala po zdolání vrcholu všechny, kteří kopec zvládli. Největší odměnou jsou pro festivalové návštěvníky úžasné prázdninové zážitky. "Máme radost, že se k nám návštěvníci vracejí, že si kvůli festivalu třeba i plánují dovolenou," uvedla ředitelka ČEZ Lipno sport festivalu Kateřina Neumannová.