Tábor – Předposlední kolo základní části Jihočeské ligy basketbalistů zavedlo okresní reprezentanty z Kaplice do města husitů.

Při absenci několika hráčů základní sestavy se do hry na výpomoc vrátil téměř jedenačtyřicetiletý Jan Beň. V Táboře odehrál necelých 30 minut a zaznamenal 7 bodů. | Foto: Petr Kratochvíl

V souboji celků ze spodku tabulky Kapličtí neuspěli. Prohra znamená, že spartakovci zakončí základní část na posledním šestém místě a v předkole play off se utkají s týmem ze třetí pozice.



Před cestou do Tábora začali Kapličtí sčítat omluvenky. Ke zraněným Hejnému a Míškovi se přidali kapitán Čegan, Novotný a nemoc skolila i trenéra Pavla Milsimera. Místo něj se role kouče zhostil Václav Blažek. Ten měl k zápasu k dispozici 8 hráčů (z toho Holub přicestoval přímo z lyžařských svahů), zatímco domácí dres obléklo 11 borců.



BK Tábor – Spartak Kaplice 75:45 (38:22)



Úvod připomínal utkání z mládežnických kategorií. Hra se sice přelévala ze strany na stranu, ale byla plná chyb a nepřesných střel. Dlouhé dvě minuty se skóre vůbec nepohnulo. V polovině čtvrtiny vedli domácí jen 4:0. Teprve poté se prosadili i hosté, když se Adámek trefil z perimetru (5. minuta – 4:3). Jenže to bylo na další tři minuty vše, co hosté na útočné polovině předvedli. Domácí díky tomu navýšili své vedení na 13:3.



Poté v souboji pod košem uklouzl kaplický Adámek a nekontrolovaně narazil hlavou do zdi za košem. Naštěstí opustil palubovku po svých, avšak na zbytek první půle vypadl z rotace Spartaku. Krátká přestávka při ošetřování hostům pomohla – a ti se vrátili zpět do zápasu. Zbytek úvodního dějství vyhráli dílčím skóre 11:3. Pintner v poslední vteřině první čtvrtiny snižoval na 16:14.



Ve druhé periodě si však domácí vytvořili rozhodující náskok. Kapličtí přestali hrát kombinačně na útočné polovině a jejich ofenzivní snaha se přenesla spíše do individuálních sfér. Z toho pramenily chyby a především velké množství střel bez úspěchu.



V 15. minutě odskočili Táborští na 25:14 – a trenér Blažek bral time out. Po jeho skončení se sice prosadili Pintner a Beň (25:18), ale hráči od Jordánu uhráli šňůru třinácti bodů a šli do trháku 38:18. V závěru druhého dějství se trefili Šulek i Al Ahmad a snížili na poločasových 38:22.



Po změně stran se do hry vrátil Adámek, ovšem otřesení bylo na jeho hře znát. Začátek třetího hracího období opět patřil domácím, kteří šesti body v řadě odskočili již na 44:22. Následně se trefil z dálky Beň, přidal se Vaniš (44:26), jenže domácí opět kontrovali (26. minuta – 52:26.



O vítězi utkání bylo prakticky rozhodnuto a bodové série se poté střídaly na obou stranách. Po třiceti minutách ukazovala tabule stav 58:38.



Závěrečná část se spíše už jen dohrávala. Táborští si drželi standard, oproti tomu Kapličtí opět bojovali s koncovkou (pouhých 7 vstřelených bodů). Šestiminutový hluchý úsek z jejich strany znamenal stav 70:38.



Teprve poté se prosadil z perimetru Šulek (se 13 body nejlepší střelec Spartaku). Hosté ještě snížili na 70:45, koncovka jim však opět nevyšla a domácí odskočili na konečný třicetibodový rozdíl – 75:45.



Spartakovci sehráli v Táboře nešťastný duel. Se soupeřem mohli držet vyrovnanou partii, ale hrubě se jim nedařilo střelecky. Pouhých 45 bodů je nejhorší ofenzivní počin za více jak 10 let. Útočná aktivita mnohdy sklouzávala k individuálním bezúspěšným akcím.



Táborští naopak dominovali na doskoku pod oběma koši a skórovali i z čáry trestného hodu. V této činnosti Kapličtí zcela vyhořeli, když ze čtrnácti pokusů nevytěžili ani jediný bod! Trenér Blažek točil se sestavou a rovnoměrně zatížil všechny hráče.



Výsledek poslal kaplické basketbalisty na poslední místo tabulky s jistotou, že na této příčce zůstanou i po skončení základní části. V předkole play off tak narazí na v pořadí třetí celek.



Základní část Kapličtí zakončí v sobotu 23. února domácím utkáním s Tigers ČB.



Fakta – základní pětka a body Kaplice: Šulek 13, Adámek 8, Al Ahmad 5, Vaniš 4, Ševčík, střídali: Beň 7, Pintner 6, Holub 2, trojky: 5 (Adámek 2, Beň, Šulek a Al Ahmad po 1), trestné hody: 14/0 (0,0% !!!), čtvrtiny: I. 16:14, II. 22:8, III. 20:16, IV. 17:7.



Další výsledky (i s předchozími koly): Pelhřimov – Tábor 54:58, Legends ČB – Tigers ČB 86:77 po prodloužení, Tábor – Legends ČB 98:101 po 2. prodloužení.



SDRUŽENÝ PŘEBOR



Druhý okresní zástupce – BC Schwarzbach Český Krumlov – odehrál několik zápasů ve Sdruženém okresním přeboru, ve kterých se mu příliš nedařilo.



Výsledky Krumlovských: ČK – Tigers ČB B 40:68 (body: Sirový 17, Kazek a Rizák po 10, Kozák 3, Netušil, Sikuta, Kalkuš, Jírovec), ČK – Slávia ZF ČB 48:63 (Al Ahmad 25, Sirový 11, Bielik 4, Kozák, Flašar a Zahradník po 2, Netušil, Kazek, Sikuta), ČK – Týn nad Vltavou 33:75 (Kazek 18, Sirový 13, Kozák 2, Rizák, Sikuta, Kalkuš), Tigers ČB B – ČK 100:54 (Al Ahmad 23, Sirový 11, Zahradník, Kozák a Kazek po 6, Netušil 2, Kozák, Sikuta).



Českokrumlovští jsou s jednou výhrou a sedmi porážkami na posledním místě sedmičlenné tabulky SOP.

Jan Beň