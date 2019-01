KŘEMŽE - Už druhé čtvrtstoletí své dlouhé historie načne přesně za týden turnaj neregistrovaných badmintonistů, který pořádá oddíl Sokola Křemže v tělocvičně křemežské základní školy.

Turnaj, který si v den státního svátku – v sobotu 17. listopadu – odškrtne už své šestadvacáté pokračování, je vypsán pro kategorie mužů a žen nad 15 let věku. Přihlášení se mohou dle svého uvážení zařadit do kategorie A (zkušenější) nebo do kategorie B (méně zkušení nebo začátečníci). Prezentace v tělocvičně ZŠ do 8.45, začátek v 9 hodin.

Předběžné přihlášky a případné dotazy u V. Koudelky na tel. č. 380741 127. Pozn.: Ke křemežskému turnaji neregistrovaných badmintonistů a jeho historii se ještě v příštím týdnu podrobněji vrátíme.