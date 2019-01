Kaplice - Na kaplických kurtech bojovala patnáctka deblů, triumf slavili Frank s Drudíkem.

První zářijovou sobotu se v Kaplici na tenisových kurtech na Sokolské louce konal již šestý ročník turnaj čtyřher – Amatér Cup.

Už tradiční turnaj se opět konal pod záštitou místní organizace ČSSD a letos se toto o sportovního klání tenisových amatérů mohlo pyšnit přepisem historie, když se přihlásil rekordní počet patnácti párů. Tím se loňská účast téměř zdvojnásobila. Přihlásit se mohly libovolné dvojice. Hráči museli splnit jedinou podmínku, a to že nesmějí být registrovanými tenisty.

Ve skupinách

Patnáct párů bylo rozlosováno do dvou skupin, v nichž se páry utkaly systémem každý s každým (vzhledem k vysokému počtu zúčastněných se zápasy hrály pouze na jeden set do pěti gamů). Druzí ze skupin pak hráli o konečné třetí místo, vítězové si to rozdali o celkové prvenství.

Pořadí základní skupiny A: 1. Frank / Drudík (skóre 30:11) 12 bodů, 2. Štancl / Havel (27:10) 10 bodů, 3. Kuzma / Kuzma (22:21) 8 bodů, 4. Šebest / Beran (24:24) 6 bodů, 5. Rossmüller / Volf (13:28) 4 body, 6. Špilauer / Štěpánek (19:29) 2 body, 7. Líbalová / Durasová (16:30) 0 bodů.

Základní skupina B: 1. Jelínek / Chromeček (35:3) 14 bodů, 2. Toncar / Pexa (31:13) 12 bodů, 3. Beránek / Ertl (29:23) 10 bodů, 4. Pecka / Neckář (23:27) 8 bodů, 5. J. Papoušek / P. Papoušek (19:28) 4 body, 6. J. Ševčík / P. Ševčík (18:28) 4 body, 7. Hluštík / Dvořák (15:28) 2 body, 8. Tomka / Hrdina (9:30) 0 bodů.

Boje o pořadí

V souboji o konečné třetí místo byli úspěšnější Štancl s Havlem, kteří v utkání o bronz porazili pár Toncar Pexa v poměru 5:2.

Ve finálovém duelu pak slavili úspěch Frank s Drudíkem. Ti nedali šanci Jelínkovi s Chromečkem, které porazili rovněž 5:2.

Stanislav Frank se tak po roční pauze vrátil na „amatérský kaplický trůn“ ve čtyřhře, i když tentokráte to bylo s jiným spoluhráčem.

Slavnostní vyhlášení poté proběhlo v kavárně U Ševčíků, kde byly nejlepším předány ceny. Tímto pořadatelé děkují všem sponzorům, kteří se podíleli na konání oblíbeného sportovního klání. O úspěchu akce hovoří i zvyšující se počet účastníků.



Konečné pořadí 6. ročníku Amatér Cupu v Kaplici: 1. Frank / Drudík, 2. Jelínek / Chromeček, 3. Štancl / Havel, 4. Toncar / Pexa, 5. Kuzma / Kuzma, 6. T. Beránek / Ertl, 7. Šebest / Beran, 8. Pecka / Neckář, 9. J. Papoušek / P. Papoušek, 10. Rossmüller / Volf, 11. J. Ševčík / P. Ševčík, 12. Špilauer / Štěpánek, 13. Hluštík / Dvořák, 14. Tomka / Hrdina, 15. Líbalová / Durasová.

Libor Granec