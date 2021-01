Robert Mifka, generální manažer volejbalového klubu Jihostroj Č. Budějovice: "Hniličkův přešlap nelze přehlédnout, ani zlehčit. V této době je to velmi vážné provinění. Nedokážu ale posoudit, jestli by tento výrazný přešlap měl mít přímo vliv na odbornou práci Milana Hniličky ve vedení Národní sportovní agentury."

Zdroj: Deník/ Jan Škrle

Stanislav Bednařík, generální manažer hokejového klubu Madeta Motor České Budějovice: "To je čistě jeho rozhodnutí a je to čistě otázka jeho svědomí. Mně to vůbec nepřísluší hodnotit."

Jindřich Švec, předseda okresního sdružení České unie sportu v Jindřichově Hradci: „Myslím, že by měl zůstat. Jeho pochybení, když o tom tak přemýšlím, má spíše politický aspekt, z čehož už byly vyvozeny důsledky v podobě složení poslaneckého mandátu. A pokud půjdu do důsledku, mohli by jeho odchodem utrpět i samotní sportovci, neboť došlo k nastartování nějakých mechanismů ohledně rozdělování peněz a dalších věcí, které by se změnou v čele agentury zase mohly zpomalit nebo zastavit.

Radek Novák, generální manažer basketbalového klubu GBA Lions Jindřichův Hradec: „Asi by měl zůstat, přece jen se jedná o osobnost, která ve sportovním prostředí nyní vytvořila nějaký systém. A trochu se obávám, že v případě jeho odstoupení by to znamenalo chaos, který by se do chodu sportovní agentury bezesporu negativně promítl. Na druhou stranu jeho počin považuji za takovou chybu, kterou by si takto postavený člověk neměl nikdy dovolit.“

Ivo Ježek, místopředseda výkonného výboru Okresního fotbalového svazu v Jindřichově Hradci: „Pokud v tak vysoké funkci porušuje pravidla, která chce vláda po všech lidech, měl by v čele agentury skončit. Je to pohrdání vším a všemi.“

Petr Janda, fotbalový mistr ligy a účastník UEFA Ligy mistrů, trenér v FC Písek U13: " Podle mě by si to člověk v jeho postavení neměl dovolit. A když už dovolí, tak by měl nést následky. Jsem pro jeho odstoupení.”

Kateřina Hromádková, trenérka házenkářek Sokolu Písek: „Myslím si, že není správné, že porušil opatření, která vydala vláda. Zrovna činitelé jako on jsou nejvíce vidět. Na druhou stranu si nejsem jistá, do jaké míry to ovlivňuje kvalitu jeho práce. Takže vlastně na to vyhraněný názor nemám. Nejdřív by se všichni měli chytit za hlavu a dodržovat vládní opatření."

Šárka Grabmüllerová (Prachatice, česká reprezentantka v zimním duatlonu a triatlonu): "Myslím si, že by každý měl být zodpovědný za své chování. Politik a úspěšný sportovec by si měl uvědomovat, že by měl být vzorem a pokud poruší pravidla, pak by za to měl nést následky."

Tomáš Kostka (Grassroot trenér mládeže OFS Strakonice): "Myslím si, že každý z nás neměl někdy roušku, kdy jí měl mít. Je jasné, že jako předseda NSA a poslanec ANO by měl jít příkladem, ale je to jen člověk a tudíž za mě se žádná tragédie nestala. Je to kasacink pro média a ostrý náboj pro opozici, tak se do něj samozřejmě opřeli. Nechci vůbec spekulovat o tom, za jakých okolností se pánově sešli. Já jsem přesvědčen, že udělal a udělá jako předseda NSA spoustu práce pro sport a řídil bych se heslem "mýlit se je lidské, odpouštět božské". Nestabilitu ve vedení sportu si nepřejeme nikdo a odchod Milana Hniličky z pozice předsedy NSA by v tomto případě neměl nastat."

Miroslav Smetana, ředitel hokejového klubu HC Tábor: „Myslím si, že pokud má Milan Hnilička trochu sebereflexe, měl by z čela agentury odejít. Ten člověk prostě evidentně pochybil. Může se to dotknout každého, kdo ve sportu dělá, třeba i nás jako amatérského klubu. Jestliže chceme žádat podporu od sponzorů, může takové jednání představovat problém, protože důvěra ve sport jako takový by jeho setrváním ve funkci mohla být nalomená. Rozhodně tím nechci snižovat zásluhy Milana Hniličky v hokeji i ve sportovním hnutí, ale za sebe říkám, že by odstoupit měl.“

Josef Holub, ředitel fotbalového klubu FC MAS Táborsko: „Nepřísluší mi hodnotit, jak by Milan Hnilička měl nebo neměl reagovat. Selhání to z jeho strany bezesporu bylo. Podle mého názoru je to ale o odpovědnosti a sebereflexi daného člověka.“