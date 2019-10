Volejbalisté Jihostroje Č. Budějovice vyhráli nad Příbramí 3:0. Co zaznělo po utkání:

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice doma nezaváhali. | Foto: Jan Škrle

Josef Polák (Příbram): "Cítili jsme šanci na zisk minimálně jednoho setu. Bohužel to nevyšlo. Jihostroj prokázal v koncovkách větší zkušenost. Pro mě to byl zvláštní zápas, to je pro každého, kdo hraje tam, kde odehrál pár sezon."