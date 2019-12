Jihostroj - Karlovarsko 2:3, pátý set: 14:16.

Vojtěch Patočka, Karlovarsko: „Nezačali jsme nejlíp, pak jsme se do toho dostali. První dva sety jsme prohráli v koncovkách a ty další dva už byly v naší režii. Tie break byl trošku křečovitější, ale pak už jsme to udolali.“

Petr Michálek, Jihostroj: „Cítíme se dobře psychicky, to se potvrdilo v prvních dvou setech, kdy nám i vycházel servis. Pak soupeř víc solil podání a my ten zápas ztratili trochu v hlavách. Náročný program sice máme, ale na to se nesmíme vymlouvat.“

Radek Mach, Jihostroj: „Asi se na nás podepsala Liga mistrů. Nezvládli jsme slibný náskok. Nedá se nic dělat, musíme dojet tenhle těžký program do konce.“

René Dvořák, trenér Jihostroje: „Hráli jsme slušně po tu dobu, co nám stačily síly. Pak nám došlo. Máme to teď postavené bohužel tak, že nemůžeme vystřídat na důležitých postech. V pátém setu Karlovy Vary zariskovaly, podařilo se jim dát dobrý servis a my jsme chybovali v útoku.“

Filip Rejlek, VK ČEZ Karlovarsko: „Cenné vítězství. Nerodilo se snadno. Ty první dva sety jsme absolutně nezvládli, nechali jsme domácím prostor hrát. Jsem rád, že nás to nepoložilo, že jsme vyhráli.“

Jiří Novák, trenér VK ČEZ Karlovarsko: „První dva sety byly špatné. Pak jsme přestali dělat chyby. Pátý set byl o jednom dvou balonech, který se v koncovce díky servisu přiklonil na naši stranu.“