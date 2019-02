Praha – Ve sportovní hale Hamr v pražských Štěrboholích se konalo badmintonové Mistrovství České republiky dospělých.

Šampionát byl prvním výkonnostním vrcholem nové sezony a současně měl upřesnit nominaci reprezentantů na evropský šampionát do ruské Kazaně.



I zástupci obou klubů Českokrumlovska měli v soutěži několik želízek a papírové prognózy naznačovaly zisk alespoň jedné medaile. Konečný výsledek byl ovšem nad očekávání, když na Krumlovsko přivezli hráči SKB Český Krumlov a Sokola Křemže skvělou kolekci pěti medailí!



Nejlépe si počínala Sabina Milová, která nakonec bojovala ve dvou finálových zápasech. Ve smíšené čtyřhře hrála s teprve patnáctiletým oddílovým spoluhráčem Tomášem Švejdou a ve finále stanuli Krumlovští proti favoritům Jakubovi Bitmanovi s Alžbětou Bášovou, několikanásobným mistrům ČR. V prvním setu horkým favoritům vzdorovali až do stavu 18 bodů, ale pak to již nešlo a set skončil 18:21. Ve druhém setu soupeř získal v úvodu rozhodující náskok a Krumlovští stačili už jen korigovat na konečných 8:21.



Sabina Milová se ještě před mixem musela soustředit na své první mistrovské finále v singlu, ve kterém proti ní stála loňská vítězka Tereza Švábíková z Ostravy. Zápas to byl vyrovnaný a soupeřky tahaly za krátký konec každá v jednom setu, takže do třetího nastupovaly za stavu 1:1 (21:15, 11:21). Ve třetím sadě však Švábíková již neponechala nic náhodě a silným tlakem si vynutila převahu, kterou přetavila ve vítězný konec (8:21). Nutno však konstatovat, že dva tituly vicemistryně republiky Sabině Milové velmi sluší.



Dvouhra mužů, to byl příběh sám o sobě. Do nejmladšího finále historie českého badmintonu proti sobě nastoupili dva osmnáctiletí hráči – českokrumlovský Ondřej Král a plzeňský Jan Louda. Oba museli v průběhu turnaje porazit nasazenou jedničku Mendreka z FSpS Brno a Louda i nasazenou dvojku Ludíka z Meteoru Praha. Nebylo to však jen o těchto dvou zápasech, neboť cestu do finále museli ještě potvrdit dalšími výhrami. Vlastní finále dopadlo lépe pro Loudu ve dvou vyrovnaných setech (21:16, 21:16). Král bral stříbro a další titul vicemistra ČR mířil do Krumlova.



Ve čtyřhře žen proti sobě nastoupil již velezkušený pár Hana Milisová (SKB ČK) se spoluhráčkou Eliškou Maixnerovou (Astra ZM Praha) proti mladé dvojici e loňských mistryň – Alžbětě Bášové s Michaelou Fuchsovou (Montas Hradec Králové). V duelu veteránské zkušenosti s dravým mládím to nakonec nemohlo dopadnout jinak, když mládí zvítězilo ve dvou sadách (21:15, 21:9). Pro Hanu Milisovou je ovšem vybojované stříbro další skvělým úspěch v její přebohaté kariéře.



I čtyřhra mužů přinesla pro Krumlovsko medaili, aa to díky mladíkům křemežského oddílu Petru Beranovi a Jindřichu Kukačovi, kteří v boji postup do finále deblu podlehli zkušenému páru Král (Židlochovice) a Stoklasa (Meteor Praha).



Zisk čtyř stříbrných medailí pro hráče SKB Český Krumlov a jedné bronzové mladíků Sokola Křemže je ovšem mimořádný úspěch pro badminton na Českokrumlovsku.



SLOVA OD KORMIDLA



Šéftrenér SKB a předseda krumlovského oddílu Radek Votava hodnotí letošní šampionát takto:



„Všem hráčům patří velká gratulace za předvedené výkony a vybojované medaile. Je to mimořádný počin a velice důstojná prezentace naší práce, našeho klubu i města a všech klubových partnerů. Nejde jenom výsledky na jednom turnaji, ale o té dlouhé cestě, od prvních dětských kroků s badmintonovou raketou až do dospělosti. Je to dlouhá cesta, kterou většinou urazí jenom hrstka z těch, kteří do klubu v dětském věku přijdou. Často to nejsou ti na první pohled badmintonově nejtalentovanější. Něco je ale spojuje, a to chuť na sobě pracovat, překonávat překážky, měnit zvyky, studovat ve zvláštním režimu, i když jsme individuální sport, tak pracovat týmově, respekt, loajálnost ke klubu, nebo také pomáhání klubu s tréninkem mladších spoluhráčů. Nešlo by to ovšem bez trenérů, bez jejich obětavosti být k dispozice prakticky každý den na jeden, většinou dva tréninky, prakticky každý víkend. Nešlo by to ani bez klubového zázemí, bez obětavých rodičů, sponzorů a kamarádů. Ještě jednou všem našim hráčům blahopřeji a smekám před jejich výkony!“



Po mistrovství republiky byli Ondřej Král a Sabina Milová nominováni do družstev České republiky, která budou bojovat v Kazani na Mistrovství Evropy družstev mužů a mistrovství Evropy družstev žen, které začínají už začátkem příštího týdne.



„Oběma našim hráčům patří k nominaci velké blahopřání. Přeji jim oběma co nejvíce zápasů za Českou republiku a co nejvíce výher! Další stopou našeho oddílu SKB bude na evropském šampionátu ještě Pavel Florián, který je členem trenérského vedení,“ doplňuje Radek Votava.



ZRCADLO VÝSLEDKŮ



Umístění hráčů a hráček z Krumlovska na mistrovství ČR 2018 dospělých v Praze:



Dvouhra – muži: 2. Ondřej Král, 5. Jaromír Janáček (oba SKB ČK), Petr Beran (Křemže) 9. Tomáš Švejda (SKB ČK), ženy: 2. Sabina Milová (SKB ČK), 17. Zuzana Matoušková (Křemže).



Čtyřhra – muži: 3. Petr Beran / Jindřich Kukač (Křemže), 5. Jaromír Janáček / Tomáš Švejda (SKB ČK), ženy: 2. Hana Milisová / Eliška Maixnerová (SKB ČK / Astra ZM Praha, 9. Zuzana Matoušková / Eva Sklářová (Křemže / Strakonice).



Smíšená čtyřhra: 2. Sabina Milová / Tomáš Švejda, 5. Hana Milisová / Jaromír Janáček, 17. Iva Janáčková / Michal Prokeš (všichni SKB ČK).

Radek Votava, Karel Vosika