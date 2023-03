ČEZ Cyklo Team Tábor patří mezi nejznámější cyklokrosařské oddíly v republice. Na jihu Čech se ale zájemcům o cyklokros věnují také v nedalekém zhruba šestitisícovém městě Veselí nad Lužnicí.

DĚTI z veselského oddílu nejvíc baví horská kola, protože na nich se nejlépe naučí jezdit. Foto: CK Jihočeské naděje | Foto: Deník/Michal Havelka

Do podvědomí fanoušků cyklokrosu se Veselí nad Lužnicí dostalo díky pořádání závodu Toi Toi cupu. Místní cyklistický klub Jihočeské naděje čítá zhruba 25 členů a základnu tvoří zejména mládež. Osmička sportovců klubu se pravidelně účastní závodů. „Specializujeme se zejména na cyklokros a doplňkově děláme také silniční cyklistiku. Děti baví hlavně horská kola, protože na nich se nejlépe naučí jezdit. Později se obvykle začnou zajímat právě o cyklokros,“ vysvětluje šéf veselského klubu Radek Bechyňský.

S těmi nejtalentovanějšími dětmi objíždí MTB závody po celém Jihočeském kraji. Závodů, ať už v cyklokrosu, na silnici nebo na horských kolech, je po celé republice dost a o motivaci tedy mají mladí cyklisté postaráno.

Cyklistika je ale poměrně nákladný sport. Nejvíc stojí samozřejmě pořízení samotného kola a levná není ani účast na závodech. Většina z nich se jezdí na Moravě, což pro závodníky z jihočeského Veselí nad Lužnicí není zrovna co by kamenem dohodil. „Něco dětem zajistí oddíl a pomůžeme jim i zápůjčkami vybavení. Jinak do veškerého materiálu musí, tak jako všude jinde, zainvestovat rodiče,“ říká Radek Bechyňský.

Podmínky pro trénink mají mladí cyklokrosaři ve Veselí nad Lužnicí takřka ideální. „Máme areál, kde děti mohou jezdit na dopravním hřišti a v přilehlém lesoparku. V lesních pasážích se nachází tři docela těžké výjezdy a také sjezdy po schodech. Jezdí se na asfaltu, část trati je písčitá a kolem potoka často bývá terén rozbahněný,“ popisuje Bechyňský veselské závodiště.

Ředitel oddílu je pyšný zejména na výkony mladíka Adama Hrdiny. Ten získal ve své věkové kategorii medaili na mistrovství republiky silničářů v závodě s hromadným startem, pátý pak skončil v časovce jednotlivců. Za úspěch Radek Bechyňský považuje i to, že již podruhé se ve Veselí nad Lužnicí podařilo uspořádat závod Toi Toi cupu.

O tom, že se cyklokrosařům v malém městečku na Táborsku zalíbilo, svědčí i skutečnost, že na konci tohoto roku se závod Toi Toi cupu pojede ve Veselí pod dohledem televizních kamer. Součástí programu bude i mistrovství České republiky mládeže.