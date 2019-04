Turnaje, který je zařazený do okruhu turnajů BEC U17 BADMINTON CIRCUIT, podle kterého se nasazuje i mistrovství Evropy juniorů U17, se zúčastnilo 211 hráčů a hráček ze 17 zemí Evropy, a to jmenovitě z Arménie, Rakouska, Chorvatska, Anglie, Estonska, Francie, Německa, Maďarska, Izraele, Lotyšska, Polska, Ruska, Slovenska, Španělska, Švédska a Turecka, ale i domácí špičky.

V Českém Krumlově byl vidění opravdu špičkový evropský badminton, který výkony vrcholil v sobotních semifinálových a finálových zápasech.

Výkonnostně všechny převyšovala kvalita hráčů a hráček z Turecka, Ruska a Německa, kterým v semifinálovém bloku sekundovaly ještě reprezentace Polska a Maďarska.

Absolutní prim nakonec patřil reprezentaci Turecka, jejíž hráči vybojovali tři zlata, a Ruska, které si domů veze zlata dvě.

DOMÁCÍ ŽELÍZKA

Českokrumlovský klub a zároveň všechny pomocníky, organizátory a sponzory reprezentovali Linda Šmikmátorová, Barbora Kortusová, Jaroslav Jelínek a Adam Ječmínek.

Pro krumlovské juniory to byla opět po roce možnost hrát turnaj takovéto mezinárodní úrovně.

První do hry vstoupili Jelínek s Kortusovou, kteří odehráli třísetový zápas smíšené čtyřhry proti tureckému páru Aybars Akeren / Bahar Sabanci. Oba domácí hráči zaslouží pochvalu za odvahu a vybojovaný druhý set (21:19). První a třetí set byly však pod kontrolu soupeřů, kteří po 31 minutách vyhráli 21:11, 19:21 a 21:13.

Ječmínek se Šmikmátorovu narazili v prvním kole mixu na polský pár Jakub Melaniuk / Martyna Kowalczyk. Pro domácí to byl rozhodně těžký soupeř, který každý zbytečný míč hraný nahoru v klidu potrestal. Cenné je, že Adam s Lindou od první přestávky předváděli mix s maximální snahou hrát o lepší aktivní pozice a v prvních míčích nejít do pasivity. Po 19 minutách však bylo 14 a 16 uhraných bodů v každém setu maximum.

Ve dvouhře narazila Kortusová na druhou nasazenou hráčku, Polku Joannu Podedworny, se kterou sehrála dva rozdílné sety. V tom prvním ji dala soupeřka docela dost prostoru, Bára toho dobře využívala a odehrála moc pěkný set (15:21). Ve druhém favoritka z Polska i po debatě s trenérem zabrala a ukázala svou lepší stránku. I přes veškerou snahu to na více než 6 bodů a 20 minut strávených na kurtu nebylo.

Šmikmátorovou čekala na kurtu maďarská reprezentantka Anna Bereczkei, se kterou bojovala 45 minut. Pozitivní je, že po prvním prohraném setu (19:21) dokázala druhý stejným poměrem vybojovat. Cenné je i to, že dokázala pracovat s taktikou ve svůj prospěch. Zápas byl úplně vyrovnaný i přes závěrečné skóre třetího setu (12:21). Velká škoda stále převelké nervozity v závěrech zápasů.

Kortusová se Šmikmátorovou společně odehrály i čtyřhru proti německému páru Julia Meyer / Tabea Tirschmann. Zápas měl podobný průběh jako Kortusové dvouhra. První set byl velice povedený, ale v tempu, kterému naše děvčata stíhala. Vybojovaná koncovka se cení (26:24). Od prvního míčku druhého setu však soupeřky zabraly, jasně dominovaly na podání i příjmu, vše bylo aktivní a útočné. Druhý set byl úplně jednoznačný (5:21). Ve třetím se přece jenom domácí dívky více a správně přizpůsobily aktivní hře soupeřek, již se více hrálo. Za toto jim odměnou bylo devět vybojovaných bodů a na kurtu strávených 31 minut.

Ječmínek s Jelínkem narazili v deblu na první nasazený pár Egor Borisov / Ilya Kim z Ruska. Jasná dominance soupeřů často rozesmála i naše dva borce. Uvolněnost, pestrost, včasné zásahy, variace podání a příjmů, to bylo ve hře Rusů, na kterou byla radost se dívat. Sety 7:21 a 11:21 a na kurtu strávených 19 minut.

SLOVA OD KORMIDLA

Radek Votava, předseda klubu a ředitel turnaje, nám poskytl obšírné hodnocení šampionátu:

„Turnaj skončil. Na kurtech byl vidět parádní badminton se vším, co jeho moderní pojetí vyžaduje, tedy rychlost, dynamiku, obratnost, předvídavost, skvělou technika i kondice těch nejlepších. Ne vždy se povede, že finálové zápasy mají takový náboj. Nejčastěji bývají nejkvalitnější souboje ve čtvrtfinále, kde se hraje o to, zda hráč medaili vybojuje či ne. Sobotní semifinálový a finálový program ovšem byl tady gradující. Tolik nasazení, zvratů, vítězných emocí i slz jsem v naší sportovní hale na Chvalšinské silnici dlouho neviděl. Smekám před výkony, blahopřeji těm nejlepším a děkuji za účast a férový přístup všem účastníkům včetně jejich trenérů a doprovodu.

Jezdím po mezinárodních turnajích už více než dvacet let a vím, jak se cítí hráč i trenér, když na turnaj cestuje třeba autobusem z Ankary a pak prohraje o jeden míček v rozhodujícím setu nebo opačně, když takovým způsobem turnaj vyhraje! Vždy jsem měl respekt ke svým kolegům a všem lidem, co dělají badminton srdcem. Jsem rád, že jsem podobné pocity se svými svěřenci také zažil a zažívám.

Velkou odměnou nám všem jsou pochvalné zprávy a mnohá poděkování za skvělé uspořádání turnaje i starostlivost a třeba také za konstruktivní nápady do budoucna.

Jedním z mých motivů, proč takovou akci dělat, je přilákat do Českého Krumlova své kamarády z celé Evropy, ukázat jim město a připravit takový turnaj, na který budeme v Krumlově pyšní. Není moc, není čím, než takovouto prací a prezentací badmintonu ve spojení s městem poděkovat všem partnerům tohoto turnaje a našeho klubu.

Vážený pane starosto Dalibore Cardo, děkuji vám za osobní záštitu nad naším turnajem a finanční dar a za vaši osobní účasti při zahájení turnaje. Není povolanějšího člověka, který by mohl takový turnaj v Českém Krumlově zahájit a zároveň reprezentovat na zahájení všechny partnery našeho klubu a turnaje. Toto poděkování má ale daleko širší dosah, protože město Český Krumlov nám, podotýkám, že nejenom nám, vytváří velice dobré podmínky pro fungování klubu a přípravu. Nesmírně si toho vážíme!

Naším tradičním partnerem je také Jihočeský kraj, který podporuje akce a činnost klubu prostřednictvím grantů. Máme podáno a nezbývá než věřit, že se nám podařilo grant podat dobře.

Střešní organizace badmintonu v České republice je Český badmintonový svaz, díky kterému rozhodují na turnaji certifikovaní rozhodčí se zkušenostmi i z Olympijských her. Díky tomu můžeme všechny zápasy vysílat online na internetu.

V textu nemohu jmenovat všechny firmy a společnosti, které nám pomáhají. Přesto vám všem děkuji!!!

A co dodat závěrem? Asi to, co mělo zaznít na úplném začátku. Podobné akce se nerealizují jen tak samy sebou. Potřeba je k tomu velká ochota mnoha lidí, kteří umějí vzít za práci a jít do toho někdy až po hlavě. Já takový jsem a ještě více mě těší, že mám okolo sebe lidi, co to dokáží také, jsou zodpovědní a precizní. Jádro organizačního týmu tvoří Hanka Milisová, Jaromír Janáček, Tomáš Švejda, Pavel Florián, Petr Jurný, Karel Kotyza, vrchní rozhodčí Jan Kolář a Jan Mikulka. Nemohu ale zapomenout na Lenku Soběslavskou se Sabinou Milovou a prvně v takovém zápřahu i na Adama Ječmínka. A s nimi je tu spousta dalších lidiček a dětiček. Děkuji vám všem! Věřím, že i vám dělá radost spolupracovat na tvorbě a průběhu akce takovéhoto rozsahu. Držme se pohromadě a přejme si, ať je čtvrtý ročník, který se bude hrát opět na začátku dubna 2020, stejně povedený. Smekám a ještě jednou děkuji!“

ZRCADLO VÝSLEDKŮ

Pořadí medailistů a umístění domácích hráčů při FZ Forza Czech U17 International 2019 v Českém Krumlově:

Dvouhra junioři: 1. Hasan Berkay Günbaz (Turecko), 2. Malik Bourakkadi (Německo), 3. – 4. Andrzej Niczyporuk (Polsko) a Nurullah Sarac (Turecko).

Dvouhra juniorky: 1. Mariia Golubeva (Rusko), 2. Ayca Özgük (Turecko), 3. – 4. Sofiia Doroshenko (Rusko) a Petra Meszeros (Maďarsko), … 33. Linda Šmikmátorová, Bára Kortusová

Čtyřhra junioři: 1. Hasan Berkay Günbaz / Nurullah Sarac (Turecko), 2. Malik Bourakkadi / Kian-Yu Oei (Německo), 3. – 4. Egor Borisov / Ilya kim (Rusko) a Kerem Cinar / Kerem Ahmet Ozder (Turecko), … 17. Adam Ječmínek / Jaroslav Jelínek.

Čtyřhra juniorky: 1. Yasemen Bektas / Cansu Ercetin (Turecko), 2. Leonie Schindler / Florentine Schoffski (Německo), 3. – 4. Sofia Doroshenko / Mariia Golubeva a Ekaterina Kazantseva / Ekaterina Tarasova (všichni Rusko), … 17. Linda Šmikmátorová / Bára Kortusová.

Smíšená čtyřhra: 1. Vladislav Dobychkin / Sofiia Doroshenko (Rusko), 2. Taha Emirhan Budak / Yasemen Bektas (Turecko), 3. – 4. Malik Bourakkadi / Tadea Tirschmann a Jarne Schlevoigt / Julia Meyer (všichni Německo), … 33. Adam Ječmínek / Linda Šmikmátorová, Jaroslav Jelínek / Bára Kortusová.

Radek Votava, Karel Vosika