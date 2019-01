České Budějovice - Volejbalisté Českých Budějovic už jedenáct zápasů neprohráli. Ve čtvrtek večer vyškolil ČZU Praha.

Petr Zapletal a Radek Motys (zleva) se radují z vítězství nad ČZU Praha. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Další jasné vítězství si připsali úřadující mistři na domácí palubovce ve čtvrtek večer. Ve třech setech si s ČZU Praha snadno poradili, pouze ve třetím dějství se hosté drželi na dostřel. To bylo ale vše.



Volejbalisté Jihostroje České Budějovice vyhráli i jedenácté utkání v domácí nejvyšší soutěži a upevnili si tak tříbodovým vítězstvím vedení v tabulce.



V utkání byli lepší ve všech činnostech. Hostující trenér Jan Malina pochválil výkon domácího celku. „Chtěli jsme zkusit něco uhrát, ale proti takto silnému soupeři se to dá jen těžko. Budějovice hrály opravdu velmi dobře.“



Trenér Jan Svoboda byl po hladkém vítězství pochopitelně spokojen. „Podali jsme kvalitní výkon, soupeře jsme přehráli ve všech činnostech,“ liboval si. V pondělí hraje Jihostroj v Liberci.



"Nečekali jsme, že utkání bude takhle jednoduché," poznamenal David Juračka, libero českobudějovického celku. "Přehráli jsme Prahu hlavně v obraně," doplnil.

Na pondělní utkání neporazitelných se těší. "To my všichni. Je dobře, že se nám teď dařilo, na zápas s Duklou to byla dobrá příprava," říká Juračka.



Jihostroj Č. Budějovice – ČZU Praha 3:0 (17, 14, 18)



Rozhodčí: Kvarda, Kořenek – Aubrecht, Nahodil, 600 diváků.



Č. Budějovice: Zapletal, Motys, Sukuba, Mach, Rojas, Fila, libero Juračka - Habr.



Praha: Bartůněk, Finger, Šrámek, Pajma, Křesťan, Marel, libero Pfeffer – Vachoušek, Záveský, Lohr, Široký.