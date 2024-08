Iniciativu Dám respekt založili před čtyřmi lety Roman Kreuziger s Peterem Saganem a svými přáteli. "Jde o to, abychom se pokusili zvýšit respekt na českých silnicích a snížit počet nehod cyklistů, kterých je nějakých čtyři tisíce ročně," vysvětluje koordinátor iniciativy Alexander Kliment. "Zjistili jsme podle průzkumů, že 76 procent lidí v Česku jezdí na kole a zároveň drtivá většina z nich jsou řidiči i cyklisté. Takže takové ty hejty a strkanice a uštěpačné poznámky jedním nebo druhým směrem jsou vlastně úplně zbytečné."

Zdá se, že přímo v dějišti ČEZ Lipno sport festivalu si cyklisté projevují víc respektu než v průběhu roku na silnicích. Prázdninová nálada je uvolněnější, festivalové radovánky atmosféru na silnicích vylepšují. Celkově to ale neplatí. "Respektu je málo. Zhruba 80 procent lidí podle průzkumu říká, že by chtělo právě více respektu. Ale my si myslíme, že je důležité začít sám od sebe. Proto Dám respekt. Ne Ukaž respekt. Cyklo provoz neustále stoupá a je právě potřeba neustále se snažit s osvětou vycházet mezi lidi, aby respektu bylo více a tím pádem i méně nehod."

Malí cyklisté na ČEZ Lipno sport festivalu | Video: Deník/ Kamil Jáša

Léto svádí ke konzumaci alkoholu. Kliment nemá nic proti. Ale až po jízdě! "Alkohol je bohužel velký problém. My jsme zjistili, že zhruba každý třetí cyklista si dá pivo před jízdou nebo při jízdě. Přiznali to sami v anonymním dotazníku a i jedno jediné pivo prodlouží reakční dobu, zvyšuje riziko nehody. Takže jestli pivo, tak až po jízdě. Bohužel u cyklistů a u lidí, co jezdí na koloběžkách, je pivo problém a na to se zaměřujeme. Na alkohol obecně se zaměřujeme."

Iniciativa Dám respekt je i součástí ČEZ Lipno Sport Festivalu. "Tady máme virtuální realitu, kde si lidé mohou vyzkoušet, jaké to je právě jezdit na kole nebo autem pod vlivem alkoholu a vyzkouší si to bezpečně. Udělají si test cyklo pravidel, když jedu autem nebo na kole, jak se vlastně mám chovat, když potkám cyklistu nebo auto. Snažíme se mluvit s lidmi a právě je nenásilnou cestou přímo vzdělávat."

Páteřní stezkou kolem Lipna projíždějí denně stovky, tisíce cyklistů. Jsou překvapeni, když se potom ve virtuální realitě setkávají s jízdou pod vlivem alkoholu? "Někteří ne, někteří ano. Takový ten zvyk český dát si pivo na kole je bohužel hodně zakořeněný, takže jsou překvapeni, jak vlastně i to jedno pivo vás může ovlivnit a může způsobit průšvih na řadu let jak pro vás, tak pro někoho, když dojde k nějaké kolizi. Zajímavé je, že když si vyplňují testy, tak zjišťují, že tam je spousta cyklo pravidel. Oni si myslí, že to nějak funguje. Třeba zjistí, co je cyklopruh, cyklo koridor. A když testy nastudují, tak vidí, že to vlastně je trošku jinak."