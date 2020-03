David Strouhal (ročník 2004) je v současné době jednou z největších nadějí prachatického juda. Je zařazen do dorostenecké reprezentace České republiky, do školy chodí a připravuje se v Plzni, ale stále reprezentuje prachatický Tatran.

Do reprezentace se vrátil po kratší přestávce a od začátku sezony se mu daří. Má za sebou velké mezinárodní turnaje ve Varšavě, Budapešti a nyní v dánském Vejle, kde sklízel velké úspěchy.

„Co se týče Varšavy, tam se mi podařilo vybojovat bronzovou medaili. Byl jsem nadmíru spokojený. Závody mi sedly, fyzicky jsem byl dobře připravený,“ pochvaloval si David Strouhal vystoupení v Polsku.

V Maďarsku to sice na medaili nevyšlo, ale na druhé straně to však nebyl žádný propadák. V Budapešti to bylo deváté místo. Tam mi to tolik nesedlo a nemohl jsem být spokojený, přestože tam byla hodně velká konkurence. V Budapešti jsem vypadl s Litevcem, který mě už nevytáhl dál. Určitě jsem tam chtěl víc,“ doplnil prachatický judista k dalším závodům v barvách české reprezentace.

Skvěle však Davidovi vyšlo vystoupení v dánském Vejle a potvrdil svou rostoucí formu. „Tam jsem se pral v dorostu a pak i v juniorech. Formu jsem cítil již při vážení, kdy jsem měl přesně 73,1 kila, takže úplně na strop. Druhý den jsem se šel rozcvičovat docela brzy a první zápas vyhrál nad domácím závodníkem. Bylo to poměrně rychlé. Ve druhém kole jsem měl Holanďana a toho jsem zahodil na takzvanou nožičku. Hodil jsem ho na wazari a poté udržel na zemi. Pak jsem měl dalšího Dána. Toho jsem hodil také na nožičku. Kluci mi to nahráli na video a doplnili částí písničky Lady Carneval „tančím v bílých kamaších“. V bílém byl soupeř a mě se podařilo ho pěkně do taktu hodit,“ hovořil o svých pocitech prachatický judista a dodal: . „Ze druhé strany pavouka šel dál můj tradiční soupeř Tobiáš Jelínek z Mělníka, který se nyní pere v Praze. S ním jsme se utkali ve finále a šli Golden skóre. Nakonec se mi podařilo ho hodit na wazari. Vyhrál jsem celý turnaj a byl moc spokojený. Přestože jsem cítil formu, nečekal jsem, že by to mohlo dojít až ke zlatu. Doufal jsem ve třetí místo.“

Zlato z dorostu nabudilo Davida i do soutěže juniorů, kde se prali i o několik let starší judisté. „Podařilo se mi projít přes kvalifikaci. Pral jsem se v předkole a přešel přes Holanďana, kterého jsem porazil den předtím v dorostu. Poté jsem se dostal přes dánského soupeře, ale bohužel to již nevyšlo ve třetím kole, kde jsem měl českého závodníka Marcela Mravce. Ten již je junior a dostal se až do finále. V opravách jsem šel znovu jako den předtím s Tobiášem Jelínkem a potvrdil předchozí výhru. Opět nerozhodl základní čas a šlo se do neomezeného Golden skóre. Tady jsme se prali jedenáct minut, což mě hodně vyčerpalo. Neměl jsem moc času na regeneraci a následně prohrál se švédským reprezentantem. Bylo z toho sedmé místo, takže opět spokojenost. Výsledkově a výkonnostně to pro mě byl v Dánsku zatím vrchol kariéry,“ hodnotil své vystoupení mladý prachatický judista.

Výborné výsledky jsou další motivací do tréninku. „Dostal jsem od trenéra pozvánku na Evropský pohár, což je maximum v této kategorii. Jedná se o tři turnaje. Bialsko Biala, Teplice a tím třetím je myslím Záhřeb. Moc se na to těším,“ hledí k dalším turnajům David Strouhal.