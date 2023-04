/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Za necelé dva měsíce by se měl český hrobník znovu objevit na scéně. Davida Dvořáka má čekat v pořadí již šestý fight ve věhlasné organizaci UFC. Oficiálně to zatím není potvrzené, ale desátý muž aktuálního žebříčku muší váhy se má v polovině června střetnout s osmičkou, kterou okupuje zkušený Američan Matt Schnell. Pro hradeckého bojovníka by to byla možnost, jak se vrátit zpátky na vítěznou vlnu. Předešlé dva mače totiž na body prohrál.

Davide, údajně jste podepsal smlouvu na další zápas. Můžete to potvrdit a nějak přiblížit?

Ano, ale nemůžu zatím potvrdit soupeře. Čekáme až na oficiální potvrzení ze strany UFC. Nicméně můžu potvrdit, že to bude v létě a zápas je podepsaný ode mne i ze strany protivníka. Máme jisté datum, soupeře a už i místo. Teď se jen čeká na ofiko ohlášení. Ale všechno platí.

Údajně by se zápas měl uskutečnit 10. června?

(usměje se) To právě zatím nemůžu říct, ale jak se říká: na každým šprochu pravdy trochu.

Takže ptát se, jestli to bude v USA, nebo je šance na Evropu, asi nemá smysl, co?

Popravdě ani nevím, jestli teď někdy má v Evropě něco být. Koukal jsem, že jediné, co má být nejblíž Evropě, je v říjnu Abú Zabí a tam nebudu.

Na internetu proběhly zprávy, že by vaším soupeřem měl být Matt Schnell. Jak byste se případně díval na něho?

Kdyby to byl on, tak na čistě teoretické rovině si myslím, že to je dobrý protivník. Jde o frajera, který je v UFC číslo 8, velice zkušený, má tam za sebou spoustu velkých zápasů. Pro mě by to byla obrovská šance dostat se zpátky na vítěznou vlnu, dostat se blíž k TOP 5. Byl by to samozřejmě extrémně náročný zápas, ale člověk si prostě nemůže vybírat. Já jsem si v UFC nikdy nevybíral a ani nebudu. Pokud chci být nejlepší, tak musím porážet všechny a tohle by byl jeden z těch soupeřů, kterého bych musel na své cestě porazit.

Měl by to být váš šestý zápas v UFC. První tři jste vyhrál, pak přišly dvě prohry. Jak se po nich vyrovnáváte s tlakem, který na vás je?

Popravdě absolutně necítím žádný tlak, protože tyhle věci na mě nějak nedoléhají. I když jsem měl rok zpátky šestnáct výher v řadě, tak se mě vždycky ptali na to samé. Když jsem měl čtrnáct výher, patnáct, šestnáct, deset let neporažen, tak se ptali, jestli na mě nepůsobí nějaký tlak. Nikdy to na mě nepůsobilo a je to tak stejné i teď, když jsem po dvou porážkách. Se zápasníky světové třídy jsem prohrál na body a rozhodně těch zápasů i výkonů nelituju. Tlak na mě nepůsobí, ani když někdo říká: ale když prohraješ, tak už tě můžou vyhodit. Já jdu prostě do každého zápasu s tím, že ho chci vyhrát a nic jiného mě nezajímá. O tom, co bude pak, rozhodne výsledek a výkon, který tam předvedu. Věřím tomu, že pokud budu připravený, tak předvedu jen to nejlepší.

Od vašeho posledního souboje uplynuly čtyři měsíce. Jaký je váš zdravotní stav? Stihl jste se dát brzy do kupy?

Je to tak, k našemu překvapení relativně brzy. Naštěstí ta zranění nebyla až tak vážná. Samozřejmě byly tam nějaké potrhané svaly, záněty a podobně. Měl jsem jeden prst zlomený, jeden byl mimo kloub. Takže všechno tohle se řešilo, ale dali jsme maximální péči regeneraci a snažím se o sebe co nejvíce pečovat, pravidelně dvakrát týdně chodím na fyzio a další procedury, což mi dost pomáhá. Teď už mě žádná zranění neomezují a jedu stoprocentní přípravu.

Jak probíhá?

Byl jsem dva týdny na kempu ve Španělsku, kde jsme jeli kondiční přípravu a sparingy, měl jsem tam pro sebe skvělé kluky. Je to takový začátek přípravy, kterou jsem odstartoval v Čechách a pokračoval v zahraničí, kde to bylo velice výživné.

Co dalšího vás v nejbližší době čeká?

Další program je takový, že po návratu domů probíráme věci s trenéry, týden nebo dva budu v Čechách. Pak budu přemýšlet o tom, jestli vyrazím do polské Poznaně, kde je klub Červený Smok. Tam jsou další skvělí lidé, se kterými bych se mohl porvat. Popřípadě přemýšlíme, že se vrátíme zase zpátky do Španělska.