Další kolo druholigové soutěže házenkářů přineslo jihočeské derby mezi béčkem Strakonic a Třeboní. Soupeři se o body podělili.

Před utkáním Strakonice B - Třeboň. | Video: Jan Škrle

Strakonice B – Třeboň 36:36 (19:20)

Branky: Fencl, Zdychynec 7, Mošovský 6 (2), F. Lukeš, M. Nejdl 4, Miklas, Samek 3, Klimeš, Volf 1 – Baierling 8, Kubík 7 (2), Brchaň 5, Bürger, Pitoňák 4, Dedek 3, Vitha 2, Čapek, Zahradník, Jareš 1. Rozhodčí: Sláma, Švadlena. Vyloučení: 1:4. Bez ŽK. ČK: 0:1 (60. Vitha). Góly ze sedmiček: 2:2. Diváků: 108.

Souboj béčka Strakonic s Třeboní přinesl derby se vším všudy. Vyhecovaný souboj plný emocí byl napínavý do poslední vteřiny. Vlastně ještě po ní. Souboj druhých Strakonic B se třetí Třeboní nakonec přinesl dělbu bodů. Přitom měli hosté výhru prakticky jistou, ale nechali soupeře vyrovnat, a to až po dovršení 60. minuty.

Od začátku se hrál vyrovnaný zápas. Hosté sice utekli na 4:9, ale Strakoničtí se vrátili do hry (13:14). Hosté měli ještě jednou tři branky navrch, ale dvě minuty před poločasem byl stav 18:18. Těsně před klaksonem šli hosté do jednogólového vedení.

Ve druhém poločase to bylo většinou o gól či dva pro Třeboň. Hosté sice pak utekli na 27:31, ale v 54. minutě to bylo 33:33 a schylovalo se k dramatu. Hosté šli do vedení, ale na konci 58. minuty již to bylo 35:34. Na začátku poslední minuty hosté srovnali. Na druhé straně se dostal do trháku Miklas, ale třeboňský gólman jej vychytal. Po time outu si hosté počkali na zakončení a Baierling je tři vteřiny před koncem dostal do vedení 35:36. Ale ani to jim na výhru nestačilo. Domácí chtěli rychle rozehrát, to jim nedovolil hostující Vitha a viděl červenou kartu. K té přišla ještě po čase nařízená sedmička. Na ní se postavil zkušený Martin Mošovský a Jakuba Jareše prostřelil - 36:36.

"Utkání se muselo líbit! Bod je vzhledem k vývoji duelu spravedlivý. Byl to hodně bojovný zápas, ale současně férový. Po jeho skončení došlo ještě na společné focení, Třeboňští zůstali na večeři. Ukázalo se, že máme dobré vztahy. Jsem rád, že na jihu Čech po dlouhé době není rivalita taková, kdy spolu týmy nemluví, ale jsou schopny si po zápase spolu sednout a bavit se," dodal k utkání pro klubový web předseda strakonického HBC Miroslav Vávra, který zaskakoval v roli trenéra.

"Ve Strakonicích jsme byli skoro celý zápas ve vedení, přesto si myslím, že remíza je spravedlivá. Nám se kromě úvodních zhruba patnácti minut nedařila obrana, na které máme náš výkon postavený. Je škoda, že jsme nedokázali svůj standard v obraně udržet ještě alespoň jednu fázi zápasu, to by podle mě o výhře rozhodlo. Nutno říci, že domácí hráli velice rychle, je vidět, že za ně nastupují hráči, kteří dostávají své minuty i v extralize a ten rozdíl v rychlosti je pak veliký. Takto žádný jiný tým v naší lize nehraje. Pár vteřin před koncem jsme už téměř rozhodli o naší výhře, ale zkratem, kdy nás hráč sáhnul na kolem letící míč, který nebyl ve hře, přišla červená karta a sedmimetrový hod. Strakoničtí by už jistě nestihli skórovat, ale podle pravidel to bylo rozhodnuto absolutně správně. Během zápasu bylo na hřišti hodně emocí, ale po něm jsme si sportovně podali ruce a šli jsme na společnou večeři. A tak by to dle mě mělo být. Při zápase si dáme lidově řečeno do držky a po zápase jdeme společně na pivo," uvedl hrající kouč Třeboně David Čapek.

Zdroj: HBC JVP Strakonice