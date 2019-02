JIHOČESKÁ DIVIZE



Vedoucí tým nejvyšší oblastní soutěže – áčko Velešína a Přídolí – nezaváhal ani ve víkendovém dvojzápase, když si bez větších potíží poradil s Prachaticemi i Týnem. Šest kol před koncem soutěže tak Velešínští bojují o postup do třetí ligy.



Také první tým Kaplice v obou svých zápasech zvítězil a v premiérové sezoně mezi krajskou elitou si i nadále drží krásné čtvrté místo.



Výsledky JčD – 15. kolo: Kaplice – Týn 10:3, Velešín / Přídolí – Libín Prachatice B 10:1, 16. kolo: Velešín / Přídolí – Týn 10:4, Kaplice – Libín Prachatice B 10:5.



KRAJSKÝ PŘEBOR



Béčko Kaplice si jako vystrašený nováček v krajském přeboru rozhodně nepočíná – a průběžné čtvrté místo je toho jasným důkazem. Osm výher, jedna remíza a pět proher je pro novice krásná bilance.



Rezervní tým Velešína a Přídolí měl v tomto kole volno a figuruje na šestém pořadí.



Výsledky KP – 15. kolo: Kaplice B – Studená C 10:4, 16. kolo: Kaplice B – Kardašova Řečice 3:10.



KRAJSKÁ SOUTĚŽ



V popředí figurující áčko Křemže a Holubova si nejprve venku poradilo s Byňovem, aby následně došlo na okresní derby na stolech Dolního Třebonína. V tomto prestižním zápase se projevila přece jen větší zkušenost Křemežských, kteří po hladké výhře soupeře v tabulce opět přeskočili a aktuálně drží druhé místo.



Výsledky KS – 15. kolo: Byňov – Křemže / Holubov 7:10, 16. kolo: Dolní Třebonín – Křemže / Holubov 4:10.



OKRESNÍ PŘEBOR



V okresním přeboru již začala nadstavbová část, kde o čelo hrají první čtyři týmy a zbylé čtyři bojují o umístění.



Céčko Kaplice si připsalo již třináctou výhru a k titulu okresního přeborníka má blízko.



O sestupujícím je pak definitivně rozhodnuto, když Černý Petr po ročním působení zůstane v rukách hráčů KST Český Krumlov.



Výsledky OP – 15. kolo: Kaplice C – Senior club Č. Krumlov 12:6, Loučovice – Křemže / Holubov B 12:6, Dolní Třebonín B – KST Č. Krumlov 13:5, Velešín C – Malonty 11:7.



OKRESNÍ SOUTĚŽ



V šestnáctém kole byl k vidění šlágr v podobě souboje o první místo v soutěži a s tím spojený postup do přeboru.



V bitvě prvního Benešova s druhým déčkem Kaplice se z vítězství na stolech Spartaku radovali Benešovští – a pokud nezaváhají ani ve zbývajících dvou zápasech, tak budou po roce slavit návrat do přeboru.



Výsledky OS – 16. kolo: Kaplice D – Benešov 7:11, Velešín D – Senior club Č. Krumlov B 10:8, Holubov – KST Č. Krumlov B 18:0.

Jaroslav Opelka