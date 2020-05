Projekt vznikl z iniciativy Českého atletického svazu a je ve své podstatě zaměřený především na děti, pro které je to zároveň hezký dárek k jejich pondělnímu svátku. V celé řadě míst však dostanou příležitost závodit i dospělí atleti. Co bylo impulsem pro vznik této unikátní akce? O tom na tiskové konferenci hovořil předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

„Naší motivací bylo, aby mohli atleti co nejdříve závodit. Oni jsou tady od toho a my zase proto, abychom jim to umožňovali. Chtěli jsme ovšem, aby si zazávodili atleti všech kategorií, a nejen elitní reprezentanti. Tak jsme si řekli, proč to neudělat ve velkém. Navrhl jsem tedy, aby se společně závodili na sto stadionech. To byla původní idea. Zájem však byl obrovský a na začátku tohoto týdne už je přihlášeno 173 míst,“ konstatoval Libor Varhaník.

Na jihu Čech se do akce Spolu na startu zapojí tucet klubů. Je mezi nimi i jindřichohradecký SKOK, který v pondělí 1. června od 16 hodin na stadionu u sídliště Vajgar pořádá pro všechny žákovské kategorie, přípravkou počínaje, atletický čtyřboj složený ze sprintu, hodu medicinbalem (nebo vrh koulí), skoku do dálky a běhu na střední trati. Dodržovat se budou muset stanovená hygienická opatření.

„Závody jsou primárně určené pro naše členy a závodníky novobystřické Jiskry, s nimž akci společně pořádáme, ale k účasti samozřejmě zveme všechny děti. A možná se k nám vypraví i atleti z Českých Velenic. Na start nové sezony se moc těšíme a hlavně děti už se nemohou dočkat,“ uvedl šéf klubu SKOK Jindřichův Hradec Otakar Kinšt s tím, že akce do značné míry nahrazuje tradiční jarní Atletický Jindřicháč, který se ze známých důvodů nemohl v původním termínu uskutečnit.

V rámci projektu Spolu na startu se 1. června konají i tři velké mítinky v Kladně, Plzni a Kolíně s účastí většiny českých reprezentantů. Nejkvalitnější obsazení bude mít ten prvně jmenovaný, v němž se představí například oštěpařka Barbora Špotáková, koulař Tomáš Staněk či čtvrtkař Pavel Maslák.

Kdo se zapojí na jihu Čech?

Bechyňský atletický klub Bechyně, Sokol České Budějovice, SK Čtyři Dvory, SK Čéčova České Budějovice, Jihočeský klub maratonců České Budějovice, SK Hojná Voda, SKOK Jindřichův Hradec, Jiskra Nová Bystřice, TJ Nová Včelnice, Atletika Prachatice, ČZ Strakonice a VS Tábor